Курьер мошенников забрал у двоих самарских пенсионеров 43,4 млн рублей

В Самаре суд вынес приговор 50-летному местному жителю, которого обвиняли в крупном мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июле 2025 г. самарец договорился с неизвестными о работе курьера. Он забирал деньги у обманутых мошенниками пожилых людей. Так, двое пенсионеров отдали ему 43,4 млн рублей.

Мужчина признал вину и частично возместил материальный ущерб. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы.