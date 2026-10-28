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Суды Происшествия

Житель Самарской области пытался обманом получить 80 млн рублей

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В апреле 2026 г. он узнал, что правоохранители проводят проверку в отношении одного из местных жителей, и решил "подзаработать" на этом. Он заявил потерпевшему, что имеет высокопоставленных знакомых, которые помогут освободить гражданина от уголовной ответственности за 80 млн рублей. При этом реальной возможности выполнить обещанное у обвиняемого не было.

В мае 2026 г. мужчине в рамках оперативного эксперимента передали 15 млн руб., при получении которых и задержали.

Суд приговорил обманщика к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Шихторин 23 октября 2026 08:52 Арестованная в Самаре экс-психолог ФСИН купила у пациентки дом за 40 млн рублей

Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!

Владимир Lavrinenko 04 сентября 2026 04:49 В Самаре рассматривают дело о махинациях при подключении газа жене начальника БЭП

Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

Ксения Штефан 03 сентября 2026 19:34 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru

Екатерина Юрьевна 28 августа 2026 09:15 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!

Александр Ч 28 июля 2026 15:10 В Самарской области фирма три года судилась с многодетной семьей из-за лошадей на поле

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