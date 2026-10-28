Житель Самарской области пытался обманом получить 80 млн рублей

В Чапаевске суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В апреле 2026 г. он узнал, что правоохранители проводят проверку в отношении одного из местных жителей, и решил "подзаработать" на этом. Он заявил потерпевшему, что имеет высокопоставленных знакомых, которые помогут освободить гражданина от уголовной ответственности за 80 млн рублей. При этом реальной возможности выполнить обещанное у обвиняемого не было.

В мае 2026 г. мужчине в рамках оперативного эксперимента передали 15 млн руб., при получении которых и задержали.

Суд приговорил обманщика к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.