В Ставропольском районе пассажир такси получил 3,5 года заключения за хранение наркотиков

В Ставропольском районе суд приговорил пассажира такси, задержанного сотрудниками Госавтоинспекции за хранение запрещенных веществ, к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сотрудники ДПС на маршруте патрулирования в Ставропольском районе при проверке документов таксиста обратили внимание на пассажира, поведение которого не соответствовало обстановке.

При проведении административной процедуры он заметно нервничал: на вопросы отвечал невпопад, пытался ускорить проверку, при опросе сообщил, что у него в кармане джинсов имеются запрещенные средства, которые он приобрел для собственного употребления. При себе у него оказался сверток с синтетическим наркотиком.

Ранее не судимый задержанный пояснил, что запрещенные вещества принадлежат ему, а купил он их в интернете.

Уголовное дело было направлено в суд, а подозреваемого поместили под домашний арест. Ставропольский районный суд Самарской вынес приговор — 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, у подсудимого в доход государства конфискован телефон, с помощью которого он приобрел запрещенные вещества. Приговор вступил в законную силу.