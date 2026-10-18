В Ставропольском районе пассажир такси получил 3,5 года заключения за хранение наркотиков

В Ставропольском районе суд приговорил пассажира такси, задержанного сотрудниками Госавтоинспекции за хранение запрещенных веществ, к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Сотрудники ДПС на маршруте патрулирования в Ставропольском районе при проверке документов таксиста обратили внимание на пассажира, поведение которого не соответствовало обстановке.
При проведении административной процедуры он заметно нервничал: на вопросы отвечал невпопад, пытался ускорить проверку, при опросе сообщил, что у него в кармане джинсов имеются запрещенные средства, которые он приобрел для собственного употребления. При себе у него оказался сверток с синтетическим наркотиком.
Ранее не судимый задержанный пояснил, что запрещенные вещества принадлежат ему, а купил он их в интернете.
Уголовное дело было направлено в суд, а подозреваемого поместили под домашний арест. Ставропольский районный суд Самарской вынес приговор — 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, у подсудимого в доход государства конфискован телефон, с помощью которого он приобрел запрещенные вещества. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...