В Тольятти будут судить водителя, сбившего пенсионера на пешеходном переходе

По данным следствия, 8 ноября 2025 г. водитель ехал по ул. Победы в Тольятти (от ул. Комсомольской в сторону Молодежного бульвара). Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, он не снизил скорость и не остановился, в результате чего сбил 77‑летнего пешехода. Пенсионер получил тяжкие травмы.

Материалы дела переданы в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения.