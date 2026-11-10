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Суды Происшествия

Незаконно убитая косуля стоила охотникам из Самарской области 200 тыс. рублей

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинель-Черкасский районный суд Самарской области рассмотрел иск регионального комитета охоты и рыболовства к двоим нарушителям правил охоты.

Весной 2025 г. местных жителей поймали, когда они перевозили тушу беременной косули, убитую без разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

В отношении них возбудили административное дело. При подсчете ущерба комитет охоты и рыболовства учел, что стоимость косули составляет 40 тыс. рублей. Однако при убийстве самки применяется коэффициент 5. Таким образом, общая сумма ущерба составила 200 тыс. рублей.

Ответчики иск не признали, но суд все же признал их виновными и взыскал ущерб солидарно и с процентами.

Гид потребителя

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