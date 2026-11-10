Незаконно убитая косуля стоила охотникам из Самарской области 200 тыс. рублей

Кинель-Черкасский районный суд Самарской области рассмотрел иск регионального комитета охоты и рыболовства к двоим нарушителям правил охоты.
Весной 2025 г. местных жителей поймали, когда они перевозили тушу беременной косули, убитую без разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
В отношении них возбудили административное дело. При подсчете ущерба комитет охоты и рыболовства учел, что стоимость косули составляет 40 тыс. рублей. Однако при убийстве самки применяется коэффициент 5. Таким образом, общая сумма ущерба составила 200 тыс. рублей.
Ответчики иск не признали, но суд все же признал их виновными и взыскал ущерб солидарно и с процентами.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон