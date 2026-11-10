В Самарской области чествовали лидеров, активистов и ветеранов профсоюзного движения

В преддверии Дня профсоюзов Самарской области в Самарском театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие: чествовали тех, кто внес особый вклад в укрепление профсоюзного движения области.

Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова от имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева вручила активистам Почетные знаки, грамоты и благодарности, а также зачитала приветственный адрес для лидеров, активистов и ветеранов профсоюзных организаций: "Вы - главная опора человека труда, люди, которые обеспечивают согласие и стабильность в обществе, вносят большой вклад в социально-экономическое развитие Самарской губернии. От всего сердца благодарю вас за эту работу. Ваша вовлеченность в трудовую жизнь коллективов, усилия по укреплению социального партнерства помогают эффективно решать задачи, актуальные для будущего нашего региона и всей страны".

Главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаил Феоктистов поздравил собравшихся от имени полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова, особое внимание уделив реализации общественного проекта ПФО для работающей молодежи "МолоТ". В Самарской области в этом году в нем приняли участие более чем 3 тыс. молодых сотрудников предприятий реального сектора экономики.

Сегодня Федерация профсоюзов Самарской области по численности занимает третье место в Приволжском федеральном округе, объединяет более чем 400 тыс. человек и 2,5 тыс. первичных профсоюзных организаций. За каждой из этих цифр - судьбы людей, их уверенность в завтрашнем дне, помощь и защита, которые обеспечивает профсоюз.

"Основные задачи профсоюза вот уже более 120 лет остаются неизменными, - отметил председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников, - защита трудящихся, обеспечение безопасных условий труда, своевременная выплата зарплаты. Но есть и новые вызовы, сейчас это специальная военная операция, и мы активно включились в работу по отправке гуманитарных грузов для наших бойцов на передовой. Сегодня у нас возвращаются участники СВО, помогаем создавать условия для их трудоустройства".

Гостям праздника напомнили историю профсоюзного движения Самарской области, которая начинается 30 октября 1905 г. (по старому стилю). В этот день прошло первое собрание работников типографий, положив начало созданию профессиональной организации печатников. Завершилась встреча яркими творческими номерами самарских артистов.