В Самарской области чествовали лидеров, активистов и ветеранов профсоюзного движения

В преддверии Дня профсоюзов Самарской области в Самарском театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие: чествовали тех, кто внес особый вклад в укрепление профсоюзного движения области.
Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова от имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева вручила активистам Почетные знаки, грамоты и благодарности, а также зачитала приветственный адрес для лидеров, активистов и ветеранов профсоюзных организаций: "Вы - главная опора человека труда, люди, которые обеспечивают согласие и стабильность в обществе, вносят большой вклад в социально-экономическое развитие Самарской губернии. От всего сердца благодарю вас за эту работу. Ваша вовлеченность в трудовую жизнь коллективов, усилия по укреплению социального партнерства помогают эффективно решать задачи, актуальные для будущего нашего региона и всей страны".
Главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаил Феоктистов поздравил собравшихся от имени полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова, особое внимание уделив реализации общественного проекта ПФО для работающей молодежи "МолоТ". В Самарской области в этом году в нем приняли участие более чем 3 тыс. молодых сотрудников предприятий реального сектора экономики.
Сегодня Федерация профсоюзов Самарской области по численности занимает третье место в Приволжском федеральном округе, объединяет более чем 400 тыс. человек и 2,5 тыс. первичных профсоюзных организаций. За каждой из этих цифр - судьбы людей, их уверенность в завтрашнем дне, помощь и защита, которые обеспечивает профсоюз.
"Основные задачи профсоюза вот уже более 120 лет остаются неизменными, - отметил председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников, - защита трудящихся, обеспечение безопасных условий труда, своевременная выплата зарплаты. Но есть и новые вызовы, сейчас это специальная военная операция, и мы активно включились в работу по отправке гуманитарных грузов для наших бойцов на передовой. Сегодня у нас возвращаются участники СВО, помогаем создавать условия для их трудоустройства".
Гостям праздника напомнили историю профсоюзного движения Самарской области, которая начинается 30 октября 1905 г. (по старому стилю). В этот день прошло первое собрание работников типографий, положив начало созданию профессиональной организации печатников. Завершилась встреча яркими творческими номерами самарских артистов.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...