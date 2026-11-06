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Работа и Кадры Общество

В Сызрани помогают трудоустроиться людям с инвалидностью

СЫЗРАНЬ. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области работодатели могут получить субсидию до 200 тыс. руб. на оборудование рабочего места для сотрудника с инвалидностью. Мера поддержки действует в рамках национального проекта "Кадры". Средства разрешено направлять на покупку и установку техники с учетом состояния здоровья работника.

Воспользоваться субсидией можно не только при приеме нового сотрудника с инвалидностью, но и в случае возвращения к работе тех, кто проходил службу в зоне СВО. Это помогает предприятиям создавать комфортные условия для ветеранов и ускоряет их адаптацию к мирной жизни.

Один из примеров такой поддержки - ООО "Сызрань-обувь". Предприятие оборудовало рабочее место для инвалида второй группы по профессии слесарь-ремонтник шестого разряда. Для этого закупили комплект оборудования ДИМЕТ модель 412. Оно позволяет при ремонте технологической оснастки (в частности, пресс-форм) наносить слои алюминия механическим способом. Раньше это делали вручную. Новое оборудование заметно снизило физическую нагрузку на работника, сократило время ремонта и улучшило его качество.

"Нацпроект "Кадры" предлагает работодателям реальный инструмент, чтобы открывать двери для людей с инвалидностью. За каждым таким рабочим местом стоит не просто цифра в отчете, а человек, который хочет работать и может это делать. Наша задача - помочь ему раскрыться, а бизнесу - увидеть в нем ценного сотрудника", - отметил директор Кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.

У работодателей появилась и новая возможность. Субсидию можно направить на переоборудование легковых автомобилей, грузовиков и автобусов под ручное управление. Это позволит людям с инвалидностью первой и второй групп работать водителями, в том числе в такси, пассажирских и грузовых перевозках. Главное условие - транспорт должен быть основным рабочим местом сотрудника, а оборудование - сертифицированным.

Если вы работодатель и готовы создать или оборудовать рабочее место для человека с инвалидностью, обращайтесь в ближайший Кадровый центр "Работа России". Специалисты расскажут об условиях субсидии, помогут с документами и подбором сотрудника.

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