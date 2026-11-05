Какие цвета запретят в новой застройке Самары: вся палитра

В Самаре продолжаются общественные обсуждения новых требований к архитектурно-градостроительному облику (АГО) застройки города. Среди них есть и ряд запретов, в том числе на использование определенных цветов.

Список составлен по международной системе соответствия цветов RAL. В него вошли отдельные оттенки желтого, оранжевого, красного, фиолетового, синего, зеленого, черного и розового. Посмотрите всю палитру.

Инфографика: Андрей Вечканов

Инфографика: Андрей Вечканов

Эти и другие требования к АГО планируют внести в правила землепользования и застройки Самары. Они будут распространяться на новые объекты капстроительства. Почитайте все подробности.

Также изучить все материалы и выразить свое мнение о них можно на сайте мэрии Самары. Отзывы собирают до 14 ноября включительно.