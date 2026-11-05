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Общество

Какие цвета запретят в новой застройке Самары: вся палитра

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре продолжаются общественные обсуждения новых требований к архитектурно-градостроительному облику (АГО) застройки города. Среди них есть и ряд запретов, в том числе на использование определенных цветов.

Фото: Александра Ламзина

Список составлен по международной системе соответствия цветов RAL. В него вошли отдельные оттенки желтого, оранжевого, красного, фиолетового, синего, зеленого, черного и розового. Посмотрите всю палитру.

Инфографика: Андрей Вечканов
Инфографика: Андрей Вечканов

Эти и другие требования к АГО планируют внести в правила землепользования и застройки Самары. Они будут распространяться на новые объекты капстроительства. Почитайте все подробности.

Также изучить все материалы и выразить свое мнение о них можно на сайте мэрии Самары. Отзывы собирают до 14 ноября включительно.

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