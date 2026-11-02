Туман осложнит дорожную обстановку в Самарской области 3 ноября

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По данным Приволжского УГМС, в ночь на 3 ноября и утром в отдельных районах Самарской области прогнозируется туман, из‑за которого видимость снизится до 500 метров и менее. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.