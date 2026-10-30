В Самарской области работодателям выписали штрафы более чем на 1,9 млн рублей за нарушения миграционного законодательства

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По результатам внеплановых проверок, проведенных Управлением по вопросам миграции ГУ МВД по региону, выявлены случаи незаконного привлечения иностранцев к труду. Так, два работодателя задействовали трех иностранных граждан в качестве разнорабочих на ремонте зданий без необходимых патентов. За это им назначили штрафы на общую сумму 750 тыс. рублей.

Фото: ГУ МВД по Самарской области