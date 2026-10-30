В Самарской области ожидаются ночные заморозки до -8 °C

В Приволжском УГМС рассказали о погоде на последние дни октября и начало ноября. По данным синоптиков, ожидаются ночные заморозки, днем столбик термометра будет подниматься до +14 °C.

В пятницу, 30 октября, в Самаре малооблачно, без осадков. В первой половине дня местами возможен туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха +12…+14 °C.

31 октября и 1 ноября в регионе сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до -3…-8 °C, днем воздух прогреется до +9…+14 °C.

В понедельник, 2 ноября, в Самарской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -1…-6 °C, днем +9…+14 °C.

3 ноября по-прежнему будет облачно, днем по области пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, 2…7 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит 0…-5 °C, в дневные +7…+12 °C.