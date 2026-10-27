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Самарец вернулся из плена в ходе обмена военнопленными

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщила во вторник, 27 октября, региональный омбудсмен Елена Лапушкина, житель Самары вернулся домой в результате обмена между Россией и Украиной.

Фото: Минобороны РФ

В ходе очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270, проведенного Министерством обороны РФ при содействии спецслужб и Уполномоченного по правам человека в РФ, на Родину вернулся житель города Самары.

"Разделяем с семьей радость возвращения родного человека домой. Верим, что скоро все наши защитники вернуться к своим близким," — написала в своих соцсетях Елена Лапушкина.

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