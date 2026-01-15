В Самарской области приглашают на службу операторов дронов

С 1 января в Самарской области значительно повысили единовременные выплаты для тех, кто принимает решение служить в Вооруженных Силах России. Теперь сумма составляет 1,5 млн рублей.
Военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, выплачивают ежемесячное денежное довольствие от 210 тыс. рублей. За первый год службы совокупный заработок составит более 4 млн рублей. Кроме того, военнослужащие могут воспользоваться возможностью списания до 10 млн рублей долгов.
Вступить в ряды ВС РФ могут граждане от 18 до 65 лет. Единственное условие - быть годным по состоянию здоровья.
В регионе активно ведется набор в новый, технологичный род войск - войска беспилотных систем. Операторы дронов востребованы и имеют особые условия службы. По словам начальника пункта отбора по Самарской области Джангара Мутаева, контракт в этом роде войск гарантирует возможность увольнения по желанию бойца через год службы.
"Ключевой особенностью прохождения службы в войсках беспилотных систем является особая форма контракта, который гарантирует возможность увольнения через год по желанию бойца. Также боец, управляющий беспилотной техникой, проходит специальное обучение и выполняет задачи далеко от линии боевого соприкосновения", - подчеркнул Джангар Мутаев.
Операторам дронов также полагаются дополнительные выплаты от 50 тыс. до 1 млн руб. за успешное поражение вражеской техники.
Подать заявку на службу по контракту можно лично в пункте отбора на военную службу по контракту в Самаре (ул. Ленинская, 147) или в военкоматах по месту нахождения. Также заявление можно подать через личный кабинет гражданина на официальном сайте Минобороны России или через электронный сервис "Стать добровольцем или контрактником" на едином портале государственных услуг.
При личном визите при себе нужно иметь паспорт, ИНН и СНИЛС, свидетельство о регистрации брака и рождении детей.
Подробности о заключении контракта с Минобороны России на сайте или по телефону 8-800-2019-117.
Регион также продолжает расширять поддержку участников СВО и их семей. В 2025 г. действуют 47 различных льгот и гарантий. Во всех муниципальных образованиях региона работают центры "Сердце воина", введены квотирование рабочих мест для ветеранов, компенсация затрат на образование и другие меры поддержки защитников и членов их семей.
