Бойцам 1445 полка из Самарской области нужна помощь

1445 полк - единственный оставшийся мобилизованный полк региона, который на 90% состоит из жителей Самарской области. Сейчас он воюет в Запорожье на Каменском направлении. Подразделение нуждается в оборудовании и материалах, необходимых для активных боевых действий.
Задачу поддержки подразделения пытаются решить участники "Проекта Самарский полк 1445", которые создали целевой благотворительный фонд "Самарский полк 1445" при поддержке Союза журналистов Самарской области.
Военные будни солдат 1445 полка с января неразрывно связаны с активными боевыми действиями и с выполнением оперативных боевых задач. Продвижение вперед и отражение атак противника требует большого количества оборудования.
Сейчас полку крайне необходимо помочь с поставкой различного оборудования, в том числе комплектующих для него. Такой запрос поступил от его командования.
Стоит отметить, что в регионе действует большое количество волонтерских организаций, и много волонтеров, которые в одиночку возят на СВО гуманитарную помощь. Доезжали они и до 1445 полка. Отдельные нужды бойцов "закрывали" мэрия Тольятти и АвтоВАЗ, которые помогают поскольку среди мобилизованных много тольяттинцев и работников завода. На запросы командира войсковой части реагировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Однако с переходом полка к активным боевым действиям его потребности значительно изменились. Их требуется оперативно закрыть, и чем оперативнее, тем больше жизней солдат будет сохранено.
Планируется, что участники "Проекта Самарский полк 1445" будут доводить до сведения руководства области, коммерческих организаций и населения важные и срочные потребности полка.
Организацию регулярной помощи жителям Самарской области, которых в 2022 году призвали на фронт, активно поддержала председатель "Союза журналистов Самарской области" Ирина Цветкова. Она вошла в попечительский совет организации, куда также вступили помощник президента "Ассоциации Героев" ветеран ВДВ Расул Ахмадулаев и председатель квалификационной комиссии "Палаты Адвокатов Самарской области" Алексей Кокин.
Сегодня каждый может помочь воинам из 63 региона, перечислив в БФ "Самарский полк 1445" посильную сумму.
Реквизиты счета:
Наименование: БФ "Самарский полк 1445"
Инн: 6317172120
КПП: 631701001
ОГРН: 1256300029765
Счет: 40703810554740000331
Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК банка: 043601607
Корсчет банка: 30101810200000000607
ИНН банка: 7707083893
КПП банка: 631602006
СБЕР Бизнес карта: 2202 2060 2460 9328
Благотворительный фонд "Самарский полк 1445"
Директор Скрипко Павел Александрович
тел. 8 902 374 06 01, 8 927 012 77 90; эл. почта: Fond1445@yandex.ru
