Выпускник "Школы героев" представил опыт применения дронов в СВО

Специалисты народного предприятия "Буревестник" из Самары приняли участие в учебно-методическом сборе и конференции по безопасности полетов в Республике Беларусь. Мероприятие было направлено на повышение квалификации военнослужащих Вооруженных Сил в вопросах подготовки и ведения боевых действий в современных конфликтах, с особым акцентом на применение беспилотных авиационных комплексов.

В составе делегации работал Матвей Мартемьянов — выпускник "Школы героев" (проект реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев"). Команда "Буревестника" поделилась с командованием и боевыми операторами Беларуси боевым опытом, полученным в зоне специальной военной операции.

"Мы делились тактическими наработками, рассказывали о работе операторов в боевых условиях, тонкостях применения БПЛА и обеспечении безопасности полетов, — рассказал Матвей. — Наш инструктор с позывным "Чеснок" продемонстрировал имитацию поражения цели на наших изделиях. Белорусские операторы сами пробовали летать на наших дронах, также мы работали с подразделениями Министерства обороны и силами специальных операций Беларуси. Совместные учения укрепляют боевую готовность и позволяют обмениваться передовым опытом. Особенно важно развивать взаимодействие в области БПЛА. Современные технологии помогают эффективно решать боевые задачи, обеспечивая разведку, целеуказание и поддержку наземных подразделений".

Представители белорусской стороны высоко оценили вклад российских коллег.

Это не первое успешное представление самарских беспилотников в братской республике. Ранее народное предприятие "Буревестник" было представлено в рамках российской выставки на международном промышленном форуме ИННОПРОМ в Минске. Интерес белорусских силовых структур к продукции "Буревестника" был проявлен еще на специализированном съезде операторов "Дронница" в Новгородской области.

Профессионализм команды "Буревестника" был отмечен на самом высоком уровне. В ходе активной фазы совместного стратегического учения "Запад-2025" операторы предприятия продемонстрировали высший пилотаж президенту России Владимиру Путину, успешно выполнив все учебно-боевые задачи.

С 2023 г. народное предприятие "Буревестник", созданное по инициативе самарских патриотов, изготовило и передало на фронт уже более 12 тыс. беспилотников, став важным звеном в обеспечении армии современными технологиями. Предприятие "Буревестник" было создано в Самаре для помощи российским военным. Специализируется на разработке и серийном производстве FPV-дронов, включая модели с уникальной модульной системой связи.