16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области сформируют подразделения для защиты от атак БПЛА Тольяттинцу присвоено звание Героя России посмертно Участник "Школы героев" Максим Баранович готовит бойцов для фронта Команда операторов БПЛА и Матвей Мартемьянов из Самары показали высший пилотаж на стратегических учениях "Запад-2025" Над Самарской областью сбили украинский БПЛА

Армия Общество

Выпускник "Школы героев" представил опыт применения дронов в СВО

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты народного предприятия "Буревестник" из Самары приняли участие в учебно-методическом сборе и конференции по безопасности полетов в Республике Беларусь. Мероприятие было направлено на повышение квалификации военнослужащих Вооруженных Сил в вопросах подготовки и ведения боевых действий в современных конфликтах, с особым акцентом на применение беспилотных авиационных комплексов.

Фото: Центр управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил Республики Беларусь

В составе делегации работал Матвей Мартемьянов — выпускник "Школы героев" (проект реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев"). Команда "Буревестника" поделилась с командованием и боевыми операторами Беларуси боевым опытом, полученным в зоне специальной военной операции.

"Мы делились тактическими наработками, рассказывали о работе операторов в боевых условиях, тонкостях применения БПЛА и обеспечении безопасности полетов, — рассказал Матвей. — Наш инструктор с позывным "Чеснок" продемонстрировал имитацию поражения цели на наших изделиях. Белорусские операторы сами пробовали летать на наших дронах, также мы работали с подразделениями Министерства обороны и силами специальных операций Беларуси. Совместные учения укрепляют боевую готовность и позволяют обмениваться передовым опытом. Особенно важно развивать взаимодействие в области БПЛА. Современные технологии помогают эффективно решать боевые задачи, обеспечивая разведку, целеуказание и поддержку наземных подразделений".

Представители белорусской стороны высоко оценили вклад российских коллег.

Это не первое успешное представление самарских беспилотников в братской республике. Ранее народное предприятие "Буревестник" было представлено в рамках российской выставки на международном промышленном форуме ИННОПРОМ в Минске. Интерес белорусских силовых структур к продукции "Буревестника" был проявлен еще на специализированном съезде операторов "Дронница" в Новгородской области.

Профессионализм команды "Буревестника" был отмечен на самом высоком уровне. В ходе активной фазы совместного стратегического учения "Запад-2025" операторы предприятия продемонстрировали высший пилотаж президенту России Владимиру Путину, успешно выполнив все учебно-боевые задачи.

С 2023 г. народное предприятие "Буревестник", созданное по инициативе самарских патриотов, изготовило и передало на фронт уже более 12 тыс. беспилотников, став важным звеном в обеспечении армии современными технологиями. Предприятие "Буревестник" было создано в Самаре для помощи российским военным. Специализируется на разработке и серийном производстве FPV-дронов, включая модели с уникальной модульной системой связи.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Фото на сайте

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30