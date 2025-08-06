Выпускник "Школы героев" подготовил проект открытия Дома Юнармии в Самаре

В Самаре выпускник первого потока губернаторской программы "Школа героев", участник СВО, награжденный медалью "За отвагу", Сергей Калмыков приступил к реализации своего проекта — созданию Центра военно- патриотического воспитания "Дом Юнармии "Алмаз". Работу над ним он ведет под руководством своего наставника — главы Самары Ивана Носкова.

"Сегодня патриотическое воспитание молодежи и поддержка ветеранов специальной военной операции входят в число приоритетных задач, поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Дом Юнармии, создать который в Самаре предложил Сергей, — важная инициатива, которая имеет все шансы для реализации на территории города. Окажем со своей стороны всю необходимую помощь в реализации проекта", — сказал глава города Самара Иван Носков.

Планируется, что региональный "Дом Юнармии "Алмаз" расположится в поселке Прибрежный и станет базой для тренировок и соревнований юнармейских отрядов не только из Самары, но и всей Самарской области. Проект предполагает создание юнармейского учебного центра с многопрофильной учебной базой, кабинетом профессиональной подготовки педагогов по дисциплине "Основы безопасности и защиты Родины", спортивными тренировочными площадками и Музеем боевой славы. В ближайшее время Сергей Калмыков совместно со структурными подразделениями администрации города составит дорожную карту реализации проекта.

"Каждому, кто вернулся из зоны проведения специальной военной операции, важно здесь, на Родине, применить свои знания и опыт. Через создание Дома Юнармии "Алмаз" мы планируем вовлечь ветеранов СВО в процесс воспитания молодежи, повысить престиж юнармейского движения на территории Самары и области и военной службы в целом. Благодарю Ивана Николаевича за конструктив, грамотные советы по проекту и взаимодействие, которое мы сейчас налаживаем с ключевыми департаментами и управлениями администрации", — поделился выпускник первого потока губернаторской программы "Школа героев", участник СВО Сергей Калмыков.

Отметим, что Сергей Калмыков с начала СВО подписал контракт в добровольческое подразделение "Барс" на базе 150-й гвардейской мотострелковой дивизии. После он был зачислен в штурмовой добровольческий батальон "Барс-18" в должности командира взвода, выполнял боевые задачи на Краснолиманском направлении, за что был награжден медалью "За отвагу". В настоящее время он работает начальником отдела в поселке Прибрежный Красноглинского района.

Напомним, развитие института кураторства по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева стало продолжением региональной программы "Школа героев", которая была создана в продолжение федеральной кадровой программой "Время героев". Благодаря региональной программе ветераны, участники СВО и члены их семей смогут получить необходимые навыки и компетенции, чтобы трудиться на государственной и муниципальной службе на благо Самарской области.