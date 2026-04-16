Во вторник, 14 апреля, в Сызрани простились с Сухробом Сидиковым, героически погибшим при выполнении боевых задач. Об этом сообщила Самарская областная федерация бокса.
Уроженец Сызрани, Сидиков родился 6 октября 1989 года. В 2008 г. он получил звание мастера спорта России, а затем последовательно добивался новых побед: стал чемпионом России среди студентов, выиграл Кубок России среди юниоров, завоевал золото на Всемирной летней Универсиаде 2013 г. в Казани, победил на престижных международных соревнованиях памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, а в 2014 г. принес стране серебро чемпионата мира в Якутске.
Тренировался спортсмен под руководством наставников Анатолия Логачева и Равиля Азизова.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту