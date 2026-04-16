Во вторник, 14 апреля, в Сызрани простились с Сухробом Сидиковым, героически погибшим при выполнении боевых задач. Об этом сообщила Самарская областная федерация бокса.

Уроженец Сызрани, Сидиков родился 6 октября 1989 года. В 2008 г. он получил звание мастера спорта России, а затем последовательно добивался новых побед: стал чемпионом России среди студентов, выиграл Кубок России среди юниоров, завоевал золото на Всемирной летней Универсиаде 2013 г. в Казани, победил на престижных международных соревнованиях памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, а в 2014 г. принес стране серебро чемпионата мира в Якутске.

Тренировался спортсмен под руководством наставников Анатолия Логачева и Равиля Азизова.