На СВО погиб спортсмен из Сызрани - мастер спорта России по боксу и серебряный призер чемпионата мира

На СВО погиб спортсмен из Сызрани - мастер спорта России по боксу и серебряный призер чемпионата мира

Во вторник, 14 апреля, в Сызрани простились с Сухробом Сидиковым, героически погибшим при выполнении боевых задач. Об этом сообщила Самарская областная федерация бокса.

Фото: Самарская областная Федерация бокса

Уроженец Сызрани, Сидиков родился 6 октября 1989 года. В 2008 г. он получил звание мастера спорта России, а затем последовательно добивался новых побед: стал чемпионом России среди студентов, выиграл Кубок России среди юниоров, завоевал золото на Всемирной летней Универсиаде 2013 г. в Казани, победил на престижных международных соревнованиях памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, а в 2014 г. принес стране серебро чемпионата мира в Якутске.

Тренировался спортсмен под руководством наставников Анатолия Логачева и Равиля Азизова.

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

