С 1 января в Самарской области повышается единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны РФ

С 1 января 2026 г. в Самарской области единовременная выплата заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации повышается до 1,5 млн рублей. За первый год службы сумма выплат составит более 4 млн рублей. Кроме того, военнослужащие могут воспользоваться возможностью списания долгов до 10 млн рублей.
"Защита Родины — это не только наш священный долг, но и фундамент будущего страны и наших детей. Пока другие только планируют, вы уже сегодня можете обеспечить своей семье безопасность. Многие ребята уже там, и им нужна ваша поддержка! Время не ждет!", — отметил ветеран СВО, помощник губернатора Самарской области, выпускник "Школы героев" Максим Меделяев.
Ветеран СВО также подчеркнул, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев делает все возможное для поддержки действующих военнослужащих и ветеранов спецоперации. В регионе обеспечивается комплексная помощь участников СВО и их близких. Разрабатываются дополнительные региональные меры поддержки, сегодня в Самарской области их уже 47.
"Мы пишем новую историю нашей страны — отстаиваем свой суверенитет. Для меня как для ветерана это самое важное — чтить традиции и память о подвигах и защищать родное", — заявил Максим Меделяев.
Подробности о заключении контракта с Минобороны России на сайте или по телефону: 8-800-2019-117.
Последние комментарии
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту