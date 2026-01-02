16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С 1 января в Самарской области повышается единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны РФ Еще один боец из Тольятти удостоен звания Героя России Герои современной истории. Встреча курсантов с ветеранами СВО В Самарской области сформируют подразделения для защиты от атак БПЛА Тольяттинцу присвоено звание Героя России посмертно

Армия Общество

С 1 января в Самарской области повышается единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны РФ

САМАРА. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 253
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 1 января 2026 г. в Самарской области единовременная выплата заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации повышается до 1,5 млн рублей. За первый год службы сумма выплат составит более 4 млн рублей. Кроме того, военнослужащие могут воспользоваться возможностью списания долгов до 10 млн рублей.

"Защита Родины — это не только наш священный долг, но и фундамент будущего страны и наших детей. Пока другие только планируют, вы уже сегодня можете обеспечить своей семье безопасность. Многие ребята уже там, и им нужна ваша поддержка! Время не ждет!", — отметил ветеран СВО, помощник губернатора Самарской области, выпускник "Школы героев" Максим Меделяев.

Ветеран СВО также подчеркнул, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев делает все возможное для поддержки действующих военнослужащих и ветеранов спецоперации. В регионе обеспечивается комплексная помощь участников СВО и их близких. Разрабатываются дополнительные региональные меры поддержки, сегодня в Самарской области их уже 47.

"Мы пишем новую историю нашей страны — отстаиваем свой суверенитет. Для меня как для ветерана это самое важное — чтить традиции и память о подвигах и защищать родное", — заявил Максим Меделяев.

Подробности о заключении контракта с Минобороны России на сайте или по телефону: 8-800-2019-117.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Фото на сайте

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1