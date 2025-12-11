Команда из Самарской области участвует во Всероссийских Сборах Ассоциации ветеранов СВО

Команда Ассоциации ветеранов СВО Самарской области принимает участие во Всероссийских Сборах Ассоциации ветеранов СВО.
С приветственным словом к делегатам региональных отделений обратился начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков: "Вчера глава государства, обращаясь к ветеранам специальной военной операции, отметил, что поддержка защитников отечества — наша безусловная нравственная задача, требующая партнерской работы государства и общества.
Он подчеркнул, что необходимо последовательно развивать систему социальной поддержки для семей военнослужащих, дополнять ее новыми содержательными инициативами, максимально учитывать и реализовывать правительственные решения в каждой конкретной жизненной ситуации. И, конечно, расширять возможности, чтобы наши герои продолжали достойно служить родине, чтобы их таланты и способности были востребованы в полной мере на государственном и муниципальном уровнях, в воспитании подрастающего поколения, в различных областях экономики и предпринимательства.
Мне кажется, что эти слова президента из обращения к ветеранам специальной военной операции прекрасно отражают ту самую повестку дня, которой сегодня занимается Ассоциация ветеранов СВО. У вас уникальная ниша, поскольку вы объединяете именно ветеранов специальной военной операции. Ассоциация сделала немало: вы ведете свою деятельность не только во всех регионах страны, но и в муниципалитетах. Важно, чтобы монолитная структура оставалась прочной, не размывалась. Большая просьба — привлекать всех боевых товарищей в Ассоциацию!"
После приветствия Сергей Новиков в режиме живого диалога ответил на вопросы участников сборов.
