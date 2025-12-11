Т2 запустила выгодный оффер для доноров крови проекта "Донор-Сёрч"

T2, российский оператор мобильной связи, присоединился к бонусной программе для участников проекта по поиску доноров крови "Донор-Сёрч". Сервис "Донор-Сёрч" объединяет доноров крови по всей стране. Для участников сообщества постоянно обновляется бонусная программа. Она позволяет привлекать новых доноров и поддерживать интерес у действующих.

Т2 присоединился к мотивационной программе сервиса "Донор-Сёрч" со специальным предложением — до конца декабря 2025 года каждый участник сервиса может подключить специальный тарифный план "Партнер М" и оформить подписку MiXX S на два месяца бесплатно. В специальный тариф входит безлимит на интернет и звонки на номера T2 по всей России, 1000 минут на остальные номера и 200 SMS.

Чтобы получить бонусы, следует зарегистрироваться на сайте "Донор-Сёрч", указать в личном кабинете почту и телефон. Для участия в программе необходимо иметь подтвержденную донацию за последние 180 дней.

Мультиподписка MiXX объединяет интернет, кино, музыку, кешбэк и другие полезные опции. В марте этого года исследование TelecomDaily подтвердило лидирующую позицию MiXX на рынке по объему видеоконтента — более 26 тысяч единиц.