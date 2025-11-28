Более чем 1,9 млн жителей Самарской области прошли диспансеризацию

Профилактика заболеваний и их выявление на ранних стадиях - основное направление работы первичного звена здравоохранения Самарской области. Особое внимание уделяется проведению диспансеризации и профилактических медосмотров.

"Основная задача профилактических мероприятий - выявление заболеваний и факторов риска их развития по основным нозологическим классам, определяющим смертность населения. Это онкология - проводим онкоскрининги, болезни системы кровообращения - акцент на исследования на холестерин и ЭКГ, сахарный диабет - исследования крови на сахар", - отметила руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.

В ходе диспансеризации в этом году впервые выявлено:

- около 2700 злокачественных новообразований;

- 38 тыс. случаев заболеваний системы кровообращения;

- 4500 случаев сахарного диабета.

Все пациенты взяты на диспансерное наблюдение, получают необходимое лечение.

"Каждый гражданин имеет право пройти диспансерзацию бесплатно, - напомнила Элла Малютина. - При предъявлении справки о прохождении диспансеризации от медицинской организации работодатель предоставляет сотруднику оплачиваемый день, работнику в предпенсионном возрасте - два дня. Приглашаем жителей региона посетить свои поликлиники с профилактической целью, позаботиться о своем здоровье и будущем, пройдя диспансеризацию".

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья - важные направления федерального проекта "Здоровье для каждого". Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.