Более чем 1,9 млн жителей Самарской области прошли диспансеризацию

Профилактика заболеваний и их выявление на ранних стадиях - основное направление работы первичного звена здравоохранения Самарской области. Особое внимание уделяется проведению диспансеризации и профилактических медосмотров.
"Основная задача профилактических мероприятий - выявление заболеваний и факторов риска их развития по основным нозологическим классам, определяющим смертность населения. Это онкология - проводим онкоскрининги, болезни системы кровообращения - акцент на исследования на холестерин и ЭКГ, сахарный диабет - исследования крови на сахар", - отметила руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.
В ходе диспансеризации в этом году впервые выявлено:
- около 2700 злокачественных новообразований;
- 38 тыс. случаев заболеваний системы кровообращения;
- 4500 случаев сахарного диабета.
Все пациенты взяты на диспансерное наблюдение, получают необходимое лечение.
"Каждый гражданин имеет право пройти диспансерзацию бесплатно, - напомнила Элла Малютина. - При предъявлении справки о прохождении диспансеризации от медицинской организации работодатель предоставляет сотруднику оплачиваемый день, работнику в предпенсионном возрасте - два дня. Приглашаем жителей региона посетить свои поликлиники с профилактической целью, позаботиться о своем здоровье и будущем, пройдя диспансеризацию".
Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья - важные направления федерального проекта "Здоровье для каждого". Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.
