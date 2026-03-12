На работу скорой помощи в Самаре выделили 1,5 млрд рублей до 2029 года

Самарская городская станция скорой медицинской помощи ищет подрядчика, который обеспечит деятельность учреждений скорой медицинской помощи, а именно — выездные бригады для оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, в том числе медицинской эвакуации в Самаре и области.

На эти цели с 2026 по 2029 годы планируют выделить 1,51 млрд рублей. Победителя торгов определят в начале апреля. Он должен приступить к работе 1 мая текущего года и завершить до 30 апреля 2029 года.

В техзадании прописано, что исполнителю будет предоставлено в безвозмездное пользование 67 автомобилей.

"В безвозмездное пользование предоставляется 67 автомобилей, в том числе 61 автомобиль не ранее 2020 года выпуска — для обеспечения ежедневного круглосуточного дежурства (основной состав), и 6 автомобилей — не ранее 2019 года выпуска — резервные", — сообщается в документах закупки.

Приводится и расчет количества машино-часов с разбивкой на период действия контракта. Так, на 2026 г. расчет составляет 358 680 машино-часов, на 2027-й — 534 360, на 2028 и 2029, соответственно, 535 824 и 175 680 машино-часов.

В документации также прописаны адреса в Самаре, по которым подрядчик должен подавать автомобили:

ул. Больничная, 2;

ул. Елизарова, 62а;

ул. Гагарина, 73;

ул. Калинина, 33;

ул. Димитрова, 105 (Тополей, 17);

ул. Фрунзе, 112;

ул. Грозненская, 4;

п. Управленческий,

ул. Крайняя, 17.

Напомним, в 2023 г. Самарская городская станция скорой медицинской помощи публиковала на госзакупках аналогичный контракт. Срок его действия истекает в апреле 2026 года.