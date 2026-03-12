16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На работу скорой помощи в Самаре выделили 1,5 млрд рублей до 2029 года Новиком, СоюзМаш и Русфонд передали современное оборудование Воронежской детской больнице Цифровизация здравоохранения: более 110 тыс. жителей губернии записались на прием к врачу через мессенджер MAX В Самарской области резко снизилась заболеваемость коронавирусом Каждый 5-й зумер ходит к психологу: краснодарцев преследуют навязчивые мысли, а екатеринбуржцев - гнев и агрессия (статистика ВСК)

Здравоохранение Общество

На работу скорой помощи в Самаре выделили 1,5 млрд рублей до 2029 года

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская городская станция скорой медицинской помощи ищет подрядчика, который обеспечит деятельность учреждений скорой медицинской помощи, а именно — выездные бригады для оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, в том числе медицинской эвакуации в Самаре и области.

Фото: Александра Белова

На эти цели с 2026 по 2029 годы планируют выделить 1,51 млрд рублей. Победителя торгов определят в начале апреля. Он должен приступить к работе 1 мая текущего года и завершить до 30 апреля 2029 года.

В техзадании прописано, что исполнителю будет предоставлено в безвозмездное пользование 67 автомобилей.

"В безвозмездное пользование предоставляется 67 автомобилей, в том числе 61 автомобиль не ранее 2020 года выпуска — для обеспечения ежедневного круглосуточного дежурства (основной состав), и 6 автомобилей — не ранее 2019 года выпуска — резервные", — сообщается в документах закупки.

Приводится и расчет количества машино-часов с разбивкой на период действия контракта. Так, на 2026 г. расчет составляет 358 680 машино-часов, на 2027-й —  534 360, на 2028 и 2029, соответственно, 535 824 и 175 680 машино-часов.

В документации также прописаны адреса в Самаре, по которым подрядчик должен подавать автомобили:

  • ул. Больничная, 2;
  • ул. Елизарова, 62а;
  • ул. Гагарина, 73;
  • ул. Калинина, 33;
  • ул. Димитрова, 105 (Тополей, 17);
  • ул. Фрунзе, 112;
  • ул. Грозненская, 4;
  • п. Управленческий,
  • ул. Крайняя, 17.

Напомним, в 2023 г. Самарская городская станция скорой медицинской помощи публиковала на госзакупках аналогичный контракт. Срок его действия истекает в апреле 2026 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5