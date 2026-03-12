На работу скорой помощи в Самаре выделили 1,5 млрд рублей до 2029 года

Самарская городская станция скорой медицинской помощи ищет подрядчика, который обеспечит деятельность учреждений скорой медицинской помощи, а именно — выездные бригады для оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, в том числе медицинской эвакуации в Самаре и области.
На эти цели с 2026 по 2029 годы планируют выделить 1,51 млрд рублей. Победителя торгов определят в начале апреля. Он должен приступить к работе 1 мая текущего года и завершить до 30 апреля 2029 года.
В техзадании прописано, что исполнителю будет предоставлено в безвозмездное пользование 67 автомобилей.
"В безвозмездное пользование предоставляется 67 автомобилей, в том числе 61 автомобиль не ранее 2020 года выпуска — для обеспечения ежедневного круглосуточного дежурства (основной состав), и 6 автомобилей — не ранее 2019 года выпуска — резервные", — сообщается в документах закупки.
Приводится и расчет количества машино-часов с разбивкой на период действия контракта. Так, на 2026 г. расчет составляет 358 680 машино-часов, на 2027-й — 534 360, на 2028 и 2029, соответственно, 535 824 и 175 680 машино-часов.
В документации также прописаны адреса в Самаре, по которым подрядчик должен подавать автомобили:
- ул. Больничная, 2;
- ул. Елизарова, 62а;
- ул. Гагарина, 73;
- ул. Калинина, 33;
- ул. Димитрова, 105 (Тополей, 17);
- ул. Фрунзе, 112;
- ул. Грозненская, 4;
- п. Управленческий,
- ул. Крайняя, 17.
Напомним, в 2023 г. Самарская городская станция скорой медицинской помощи публиковала на госзакупках аналогичный контракт. Срок его действия истекает в апреле 2026 года.
