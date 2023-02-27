В Самаре выделили 1,5 млрд рублей на работу скорой помощи

Самарская городская станция скорой медицинской помощи заказала услуги по обеспечению деятельности учреждений скорой медицинской помощи, а именно, — выездных бригад скорой медицинской помощи для оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, в том числе медицинской эвакуации в Самаре и области.
Начальная цена контракта составляет 1,44 млрд рублей. Сумма рассчитана на несколько лет, до 2026 года.
Победитель торгов определится после 21 марта. Он должен приступить к обязанностям с 1 мая 2023 года и завершить до 30 апреля 2026 г.
В техзадании обозначено количество автомобилей для оказания скорой медицинской помощи — 61 единица. Кроме того, приведен расчет количества машино-часов с разбивкой на период действия контракта. Так, на 2023 г. расчет составляет 358 680 машиночасов.
В документации также прописаны адреса в Самаре, по которым подрядчик должен подавать автомобили: ул. Больничная, 2; ул. Елизарова, 62 "а"; ул. Гагарина, 73; ул. Калинина, 33; ул. Димитрова, 105 (Тополей, 17); ул. Фрунзе, 112; ул. Грозненская, 4; п. Управленческий ул. Крайняя, 17.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении