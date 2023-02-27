В Самаре выделили 1,5 млрд рублей на работу скорой помощи

Самарская городская станция скорой медицинской помощи заказала услуги по обеспечению деятельности учреждений скорой медицинской помощи, а именно, — выездных бригад скорой медицинской помощи для оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, в том числе медицинской эвакуации в Самаре и области.

Начальная цена контракта составляет 1,44 млрд рублей. Сумма рассчитана на несколько лет, до 2026 года.

Победитель торгов определится после 21 марта. Он должен приступить к обязанностям с 1 мая 2023 года и завершить до 30 апреля 2026 г.

В техзадании обозначено количество автомобилей для оказания скорой медицинской помощи — 61 единица. Кроме того, приведен расчет количества машино-часов с разбивкой на период действия контракта. Так, на 2023 г. расчет составляет 358 680 машиночасов.

В документации также прописаны адреса в Самаре, по которым подрядчик должен подавать автомобили: ул. Больничная, 2; ул. Елизарова, 62 "а"; ул. Гагарина, 73; ул. Калинина, 33; ул. Димитрова, 105 (Тополей, 17); ул. Фрунзе, 112; ул. Грозненская, 4; п. Управленческий ул. Крайняя, 17.