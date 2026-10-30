16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2027 году в Самарской области продолжат поддержку МСП, инноваций и инвестиционных проектов По мостам через Кондурчу и Старицу у Кошек открыли проезд Яхта и ретроавто: имущество Владимира Аветисяна выставили на торги Четыре самарские компании вошли в топ-100 всероссийского рейтинга "Индекс дела" Со 2 ноября в Самарской области изменится расписание электричек

Экономика и бизнес

Торг уместен: Авито запускает аукционы для продажи вещей по реальной цене

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Технологическая платформа Авито внедряет новый формат торговли — аукционы. Теперь продавец может выставить товар на 24-часовые торги: пользователи делают ставки, а вещь забирает тот, кто предложил наибольшую сумму. Это решение помогает владельцам востребованных лотов не продешевить, а покупателям — получить желанный товар, даже если они не успели написать продавцу первыми.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Часто популярные гаджеты или коллекционные редкости находят нового владельца за считаные минуты. В итоге только после закрытия сделки продавец понимает, что сильно недооценил спрос. Аукционный формат решает эту проблему, позволяя определить рыночную стоимость вещи в реальном времени.

Как это работает:

  • Запуск: торги можно включить при создании объявления или позже, если алгоритмы Авито заметят всплеск интереса к товару.
  • Ставки: продавец сам назначает стартовую цену. В карточке товара отображается текущая максимальная ставка.
  • Победа и оплата: после окончания аукциона система автоматически выбирает победителя. У него есть 12 часов, чтобы оплатить покупку через Авито Доставку. Отозвать подтвержденную ставку невозможно.
  • Право второй руки: если победитель не оплатит лот вовремя, товар переходит участнику со второй по величине ставкой. Если и тот откажется, аукцион завершится, а объявление вернется к формату обычной продажи по фиксированной цене.

На старте формат доступен частным продавцам без профессиональных тарифов. Чтобы выставить лот на торги, нужно иметь рейтинг выше 4 звезд и хотя бы одну успешную сделку через Авито Доставку.

Аукцион работает в большинстве категорий — от электроники и одежды до мебели и предметов коллекционирования. Главное условие: товар должен быть в единственном экземпляре и стоить от 10 до 150 тысяч рублей. Делать ставки могут пользователи с историей покупок через Доставку, при этом одновременно участвовать можно не более чем в пяти аукционах.

"Некоторые вещи на Авито находят покупателя за считаные минуты, и продавцу трудно заранее угадать их настоящую цену. Аукцион отдаёт это решение спросу: продавец получает справедливую цену, а покупатели — шанс побороться за находку. Это добавляет в ресейл азарт охоты и позволяет подсветить желанные и редкие товары", — отметила Алена Медведева, директор по транзакционным продуктам Авито Товаров.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №31

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 августа 2026 17:54 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Юрий Пестриков 26 июля 2026 09:55 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Фото на сайте

"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

СМЗ ввел новую печь

СМЗ ввел новую печь

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1