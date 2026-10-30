Торг уместен: Авито запускает аукционы для продажи вещей по реальной цене

Технологическая платформа Авито внедряет новый формат торговли — аукционы. Теперь продавец может выставить товар на 24-часовые торги: пользователи делают ставки, а вещь забирает тот, кто предложил наибольшую сумму. Это решение помогает владельцам востребованных лотов не продешевить, а покупателям — получить желанный товар, даже если они не успели написать продавцу первыми.

Часто популярные гаджеты или коллекционные редкости находят нового владельца за считаные минуты. В итоге только после закрытия сделки продавец понимает, что сильно недооценил спрос. Аукционный формат решает эту проблему, позволяя определить рыночную стоимость вещи в реальном времени.

Как это работает:

Запуск : торги можно включить при создании объявления или позже, если алгоритмы Авито заметят всплеск интереса к товару.

: торги можно включить при создании объявления или позже, если алгоритмы Авито заметят всплеск интереса к товару. Ставки : продавец сам назначает стартовую цену. В карточке товара отображается текущая максимальная ставка.

: продавец сам назначает стартовую цену. В карточке товара отображается текущая максимальная ставка. Победа и оплата : после окончания аукциона система автоматически выбирает победителя. У него есть 12 часов, чтобы оплатить покупку через Авито Доставку. Отозвать подтвержденную ставку невозможно.

: после окончания аукциона система автоматически выбирает победителя. У него есть 12 часов, чтобы оплатить покупку через Авито Доставку. Отозвать подтвержденную ставку невозможно. Право второй руки: если победитель не оплатит лот вовремя, товар переходит участнику со второй по величине ставкой. Если и тот откажется, аукцион завершится, а объявление вернется к формату обычной продажи по фиксированной цене.

На старте формат доступен частным продавцам без профессиональных тарифов. Чтобы выставить лот на торги, нужно иметь рейтинг выше 4 звезд и хотя бы одну успешную сделку через Авито Доставку.

Аукцион работает в большинстве категорий — от электроники и одежды до мебели и предметов коллекционирования. Главное условие: товар должен быть в единственном экземпляре и стоить от 10 до 150 тысяч рублей. Делать ставки могут пользователи с историей покупок через Доставку, при этом одновременно участвовать можно не более чем в пяти аукционах.

"Некоторые вещи на Авито находят покупателя за считаные минуты, и продавцу трудно заранее угадать их настоящую цену. Аукцион отдаёт это решение спросу: продавец получает справедливую цену, а покупатели — шанс побороться за находку. Это добавляет в ресейл азарт охоты и позволяет подсветить желанные и редкие товары", — отметила Алена Медведева, директор по транзакционным продуктам Авито Товаров.