Торг уместен: Авито запускает аукционы для продажи вещей по реальной цене

Технологическая платформа Авито внедряет новый формат торговли — аукционы. Теперь продавец может выставить товар на 24-часовые торги: пользователи делают ставки, а вещь забирает тот, кто предложил наибольшую сумму. Это решение помогает владельцам востребованных лотов не продешевить, а покупателям — получить желанный товар, даже если они не успели написать продавцу первыми.
Часто популярные гаджеты или коллекционные редкости находят нового владельца за считаные минуты. В итоге только после закрытия сделки продавец понимает, что сильно недооценил спрос. Аукционный формат решает эту проблему, позволяя определить рыночную стоимость вещи в реальном времени.
Как это работает:
- Запуск: торги можно включить при создании объявления или позже, если алгоритмы Авито заметят всплеск интереса к товару.
- Ставки: продавец сам назначает стартовую цену. В карточке товара отображается текущая максимальная ставка.
- Победа и оплата: после окончания аукциона система автоматически выбирает победителя. У него есть 12 часов, чтобы оплатить покупку через Авито Доставку. Отозвать подтвержденную ставку невозможно.
- Право второй руки: если победитель не оплатит лот вовремя, товар переходит участнику со второй по величине ставкой. Если и тот откажется, аукцион завершится, а объявление вернется к формату обычной продажи по фиксированной цене.
На старте формат доступен частным продавцам без профессиональных тарифов. Чтобы выставить лот на торги, нужно иметь рейтинг выше 4 звезд и хотя бы одну успешную сделку через Авито Доставку.
Аукцион работает в большинстве категорий — от электроники и одежды до мебели и предметов коллекционирования. Главное условие: товар должен быть в единственном экземпляре и стоить от 10 до 150 тысяч рублей. Делать ставки могут пользователи с историей покупок через Доставку, при этом одновременно участвовать можно не более чем в пяти аукционах.
"Некоторые вещи на Авито находят покупателя за считаные минуты, и продавцу трудно заранее угадать их настоящую цену. Аукцион отдаёт это решение спросу: продавец получает справедливую цену, а покупатели — шанс побороться за находку. Это добавляет в ресейл азарт охоты и позволяет подсветить желанные и редкие товары", — отметила Алена Медведева, директор по транзакционным продуктам Авито Товаров.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.