Нештатные газоспасатели "Тольяттиазота" подтвердили квалификацию в области промышленной безопасности

Нештатное аварийно-спасательное формирование (АСФ) "Тольяттиазота" успешно прошло обязательную периодическую проверку в области промышленной безопасности. Контролировал плановую отработку нештатной ситуации представитель межведомственной аттестационной комиссии Министерства промышленности и торговли РФ.

Создание и поддержание готовности нештатных газоспасателей — обязанность всех крупных промышленных предприятий, которые эксплуатируют объекты I и II класса опасности. АСФ подтверждает квалификацию на проведение аварийно-спасательных работ один раз в три года — в дополнение к личной аттестации, которую проводят для 116 нештатных газоспасателей ТОАЗа.

В рамках проверки эксперты детально изучили документацию, проверили газоспасательное оснащение в подразделениях и оценили действия сотрудников в ходе учений. По итогам проверки получен акт допуска к аттестации в отраслевой комиссии Минпромторга РФ.

Сергей Щербаков, директор по охране труда и промышленной безопасности АО "ТОАЗ":

"Обеспечение комплексной безопасности производства, защита жизни и здоровья сотрудников "Тольяттиазота" — это абсолютный и безусловный приоритет для Компании. Работа нештатных формирований требует не просто механического выполнения инструкций, а предельной концентрации, автоматизма в действиях и умения слаженно действовать в команде в условиях жесткого дефицита времени. Инспекция Минпромторга РФ подтвердила: наши специалисты экипированы по высшему разряду, материально-техническая база отвечает современным стандартам, а уровень тактической подготовки позволяет оперативно купировать риски на ключевых объектах. Это закономерный результат системных инвестиций ТОАЗа в охрану труда и развитие культуры промышленной безопасности на производстве".