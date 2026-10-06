16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ПАО "КуйбышевАзот": инвестиции в будущее молодых специалистов ПФО Нефтехимики Новокуйбышевска вновь провели донорскую акцию "Тольяттиазот" присоединился к федеральному проекту "Развитие производства химической продукции" В школе №5 Новокуйбышевска открылся новый "Роснефть-класс" Тольяттиазот провел установочные встречи со студентами вузов Самарской области

Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" присоединился к федеральному проекту "Развитие производства химической продукции"

ТОЛЬЯТТИ. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 283
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники "Тольяттиазота" прошли курс повышения квалификации "Наставничество на производстве". Обучение состоялось в рамках федерального проекта "Развитие производства химической продукции", входящего в состав национального проекта "Новые материалы и химия".

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Недельная программа включала в себя теорию и практику. Сначала мастера смены, операторы дистанционных пультов управления, механики, слесари и лаборанты прослушали цикл лекций, ключевыми темами которых стали эффективная передача профессионального опыта, предоставление конструктивной обратной связи и методы мотивации наставляемых. Далее модули были закреплены на семинарах с детальным рассмотрением действенных инструментов при работе со стажерами и начинающими специалистами. Отдельный блок посвящался разбору типовых ошибок наставников.

Обучение проходило на базе корпоративного учебного центра Компании, в нем были задействованы 20 сотрудников и педагоги агентства развития профессионального мастерства. Целью участия ТОАЗа в федеральной инициативе является достижение максимально ускоренной адаптации новичков, повышение производительности труда и системная передача уникальных практик внутри предприятия.

Система наставничества в "Тольяттиазоте" действует с 1980 года. В настоящее время в Компании работает около 1000 менторов, которые ведут непрерывное сопровождение новых сотрудников, стажеров, а также консультируют коллег.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Сегодня в "Тольяттиазоте" действует мощный кадровый корпус - "золотая тысяча" сотрудников официально передает свои знания молодому поколению химиков. Прошедшая в нашем учебном центре программа позволила "перезагрузить" этот институт. Педагоги дали наставникам современные психологические и управленческие инструменты, которые помогут сократить время адаптации новичков без потери качества и, что критически важно, с соблюдением всех стандартов промышленной безопасности. Развитие производства требует от нас не просто привлечения молодых специалистов, но и создания условий для их интеграции в рабочий процесс, а ключевым звеном этой экосистемы всегда были и остаются наши наставники.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1