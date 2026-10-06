"Тольяттиазот" присоединился к федеральному проекту "Развитие производства химической продукции"

Сотрудники "Тольяттиазота" прошли курс повышения квалификации "Наставничество на производстве". Обучение состоялось в рамках федерального проекта "Развитие производства химической продукции", входящего в состав национального проекта "Новые материалы и химия".

Недельная программа включала в себя теорию и практику. Сначала мастера смены, операторы дистанционных пультов управления, механики, слесари и лаборанты прослушали цикл лекций, ключевыми темами которых стали эффективная передача профессионального опыта, предоставление конструктивной обратной связи и методы мотивации наставляемых. Далее модули были закреплены на семинарах с детальным рассмотрением действенных инструментов при работе со стажерами и начинающими специалистами. Отдельный блок посвящался разбору типовых ошибок наставников.

Обучение проходило на базе корпоративного учебного центра Компании, в нем были задействованы 20 сотрудников и педагоги агентства развития профессионального мастерства. Целью участия ТОАЗа в федеральной инициативе является достижение максимально ускоренной адаптации новичков, повышение производительности труда и системная передача уникальных практик внутри предприятия.

Система наставничества в "Тольяттиазоте" действует с 1980 года. В настоящее время в Компании работает около 1000 менторов, которые ведут непрерывное сопровождение новых сотрудников, стажеров, а также консультируют коллег.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Сегодня в "Тольяттиазоте" действует мощный кадровый корпус - "золотая тысяча" сотрудников официально передает свои знания молодому поколению химиков. Прошедшая в нашем учебном центре программа позволила "перезагрузить" этот институт. Педагоги дали наставникам современные психологические и управленческие инструменты, которые помогут сократить время адаптации новичков без потери качества и, что критически важно, с соблюдением всех стандартов промышленной безопасности. Развитие производства требует от нас не просто привлечения молодых специалистов, но и создания условий для их интеграции в рабочий процесс, а ключевым звеном этой экосистемы всегда были и остаются наши наставники.