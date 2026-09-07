Сотрудники "Тольяттиазота" удостоены знаков отличия ГТО

Сотрудники "Тольяттиазота" и члены их семей в очередной раз продемонстрировали приверженность здоровому образу жизни, приняв участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Корпоративный день ГТО прошел в компании в шестой раз.
Мероприятие, которое состоялось на базе городского спорткомплекса "Труд" и ведомственного Дворца культуры, объединило около 100 спортсменов разных возрастов. Самым старшим и опытным из них стал заместитель начальника цеха по производству аммиака 01А ТОАЗа Рашит Идрисов (66 лет), а самым юным — шестилетняя Мария Назина, дочь профсоюзного лидера компании.
Программа тестирования включала в себя ключевые направления комплекса, адаптированные под различные группы: бег, плавание, прыжки в длину, отжимания, подтягивания, стрельба из электронного оружия и другие дисциплины.
Судейская коллегия отметила высокий уровень физической подготовки участников: исходя из общих результатов, по 28 сотрудников ТОАЗа были удостоены золотого и серебряного знака ГТО, еще 13 были награждены бронзовыми знаками. Торжественное награждение состоится после подписания министром спорта РФ соответствующего приказа.
Юрий Николаев, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий АО "ТОАЗ":
"Семейное участие в подобных стартах — это не просто забота о здоровье, но и отличный способ укрепления корпоративной культуры и семейных ценностей. Коллеги зарабатывали золотые, серебряные и бронзовые знаки не только в свои личные копилки, но и добывали очки для команд в рамках общезаводской спартакиады. Мы гордимся тем, что сотрудники "Тольяттиазота" показывают высокие результаты как на рабочих местах, так и на спортивных площадках, увлекая за собой подрастающее поколение".
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