Сотрудники "Тольяттиазота" удостоены знаков отличия ГТО

Сотрудники "Тольяттиазота" и члены их семей в очередной раз продемонстрировали приверженность здоровому образу жизни, приняв участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Корпоративный день ГТО прошел в компании в шестой раз.

Мероприятие, которое состоялось на базе городского спорткомплекса "Труд" и ведомственного Дворца культуры, объединило около 100 спортсменов разных возрастов. Самым старшим и опытным из них стал заместитель начальника цеха по производству аммиака 01А ТОАЗа Рашит Идрисов (66 лет), а самым юным — шестилетняя Мария Назина, дочь профсоюзного лидера компании.

Программа тестирования включала в себя ключевые направления комплекса, адаптированные под различные группы: бег, плавание, прыжки в длину, отжимания, подтягивания, стрельба из электронного оружия и другие дисциплины.

Судейская коллегия отметила высокий уровень физической подготовки участников: исходя из общих результатов, по 28 сотрудников ТОАЗа были удостоены золотого и серебряного знака ГТО, еще 13 были награждены бронзовыми знаками. Торжественное награждение состоится после подписания министром спорта РФ соответствующего приказа.