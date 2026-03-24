"Тольяттиазот" подтвердил работу по международным стандартам

"Тольяттиазот" подтвердил соответствие требованиям интегрированной системы менеджмента в области качества, экологии, промышленной безопасности и охраны здоровья. Деятельность по выпуску ключевой продукции компании осуществляется в соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО 9001–2015, ГОСТ Р ИСО 14001–2016, ГОСТ Р ИСО 45001-2020.

На предприятии прошел плановый надзорный аудит интегрированной системы менеджмента (ИСМ) на соответствие международным стандартам. Сертификат соответствия был получен АО "Тольяттиазот" в 2024 году. Эксперты проверили соблюдение требований на производствах аммиака, аммиачной воды, карбамида, карбамидоформальдегидного концентрата и реагента АУС-32. Надзорный аудит осуществлял ведущий сертификационный орган "Бюро Веритас Сертификейшн Русь".

Работа комиссии длилась несколько дней и охватила аудит управленческих процессов, регламентов, а также системы экологического контроля и управления рисками в компании. Эксперты сфокусировались на результативности системы, проверке работы над прошлыми замечаниями и реализации стратегии постоянного развития ИСМ.

В рамках подготовки к визиту инспекторов на "Тольяттиазоте" был проведен цикл внутренних аудитов, актуализирована документация и организовано дополнительное обучение персонала. Масштабная внутренняя подготовка и системная работа всех подразделений предприятия позволили заблаговременно выявить возможности для улучшения и оптимизировать операционные процессы.

По итогам аудита ТОАЗ получил официальное заключение о соответствии интегрированной системы менеджмента международным стандартам.

Анатолий Шаблинский, генеральный директор АО "ТОАЗ":

"Успешное прохождение надзорного аудита — заслуга всего многотысячного коллектива "Тольяттиазота". Этот результат подтверждает, что принципы интегрированной системы менеджмента применяются сотрудниками на каждом уровне — от рабочих до руководителей. Стратегия развития компании опирается на высокие требования к качеству продукции и бескомпромиссное отношение к вопросам промышленной безопасности и экологии. Мы и дальше продолжим совершенствовать производственные цепочки и внедрять лучшие мировые практики, чтобы сохранять статус надежного поставщика и одного из крупнейших производителей".