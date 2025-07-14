16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Водители "Тольяттиазота" — призеры регионального конкурса профмастерства Тольяттиазот подарил автомобиль многодетной семье сотрудника предприятия "Тольяттикаучук" стал победителем регионального этапа проекта "МолоТ" "Тольяттиазот" победил в федеральном конкурсе "Земля открытий" национальной премии "Серебряный лучник" "Тольяттиазот" наращивает отгрузку карбамида речным транспортом

Нефтехимия ТЭК

Водители "Тольяттиазота" — призеры регионального конкурса профмастерства

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты ТОАЗа стали призерами XXII областного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов. Ежегодные соревнования прошли под эгидой министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Соперниками водителей предприятия стали 14 сборных из семи городов: Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Кинеля, Отрадного и Жигулевска.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Соревнования проходили на автобусах особо большой, большой и средней вместимости отечественного производства, том числе марок НЕФАЗ и CITYMAX, закупленных в 2024 году.

Конкурс профмастерства включал теоретическую часть — знания правил дорожного движения, а также практическую — навыки фигурного вождения, скоростного маневрирования, парковки в ограниченном пространстве и движения по кругу передним и задним ходом.

Практические элементы специалисты ТОАЗа выполняли на автобусах марки ЛИАЗ-6213 ("гармошка"), НЕФАЗ-5299 (одинарный). Водителям необходимо было безошибочно продемонстрировать такие элементы как колея, круг, бокс, тоннельные ворота, а также пройти эстафету и выполнить змейку. По итогам двух туров в командном зачете сотрудники ТОАЗа завоевали второе и третье места. В личном первенстве на "гармошках" отличились Василий Соколов (серебро) и Евгений Устюжанин (бронза), на одинарном — Сергей Роон (золото) и Егор Шкаев (серебро).

Вячеслав Мошечков, начальник управления автотранспорта АО "Тольяттиазот":

"Соревнования регионального уровня позволяют не только выявить лучших в профессии, но и способствуют повышению квалификации водительского состава и уровня качества и культуры вождения корпоративного транспорта. Безопасность вождения и отсутствие аварий при осуществлении пассажирских перевозок — главный показатель результативности работы водителей ТОАЗа. Помимо повышения уровня профессионализма водителей, "Тольяттиазот" регулярно модернизирует подвижной состав предприятия".

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3