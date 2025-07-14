Водители "Тольяттиазота" — призеры регионального конкурса профмастерства

Специалисты ТОАЗа стали призерами XXII областного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов. Ежегодные соревнования прошли под эгидой министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Соперниками водителей предприятия стали 14 сборных из семи городов: Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Кинеля, Отрадного и Жигулевска.
Соревнования проходили на автобусах особо большой, большой и средней вместимости отечественного производства, том числе марок НЕФАЗ и CITYMAX, закупленных в 2024 году.
Конкурс профмастерства включал теоретическую часть — знания правил дорожного движения, а также практическую — навыки фигурного вождения, скоростного маневрирования, парковки в ограниченном пространстве и движения по кругу передним и задним ходом.
Практические элементы специалисты ТОАЗа выполняли на автобусах марки ЛИАЗ-6213 ("гармошка"), НЕФАЗ-5299 (одинарный). Водителям необходимо было безошибочно продемонстрировать такие элементы как колея, круг, бокс, тоннельные ворота, а также пройти эстафету и выполнить змейку. По итогам двух туров в командном зачете сотрудники ТОАЗа завоевали второе и третье места. В личном первенстве на "гармошках" отличились Василий Соколов (серебро) и Евгений Устюжанин (бронза), на одинарном — Сергей Роон (золото) и Егор Шкаев (серебро).
Вячеслав Мошечков, начальник управления автотранспорта АО "Тольяттиазот":
"Соревнования регионального уровня позволяют не только выявить лучших в профессии, но и способствуют повышению квалификации водительского состава и уровня качества и культуры вождения корпоративного транспорта. Безопасность вождения и отсутствие аварий при осуществлении пассажирских перевозок — главный показатель результативности работы водителей ТОАЗа. Помимо повышения уровня профессионализма водителей, "Тольяттиазот" регулярно модернизирует подвижной состав предприятия".
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