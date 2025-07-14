В Самарской области пенсии и соцвыплаты через банки будут переводить 14 числа

С июля 2025 г. пенсии и социальные выплаты, которые доставляются через банки, будут перечислять единовременно — 14 числа каждого месяца.

Это изменение коснется получателей в Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Октябрьске, а также Сызранского, Шигонского и Ставропольского районов, где ранее выплаты поступали на счета 17 числа. Теперь независимо от места проживания все получатели выплат в Самарской области могут рассчитывать на поступление средств в одну общую дату — 14 числа.

"Единая дата зачисления пенсий и социальных выплат по всей области позволит гражданам легче планировать свой бюджет и расходы, а также снизит вероятность путаницы. Мы стремимся к тому, чтобы услуги отделения фонда были максимально комфортными и понятными", — прокомментировала управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Кроме того, региональное Отделение СФР напоминает, что зачисление средств на счета граждан производится банками в течение суток. Это значит, что если выплаты не поступили на счета утром, следует дождаться их зачисления до конца дня.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр (ЕКЦ) Социального фонда России: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.