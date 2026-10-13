Самарская область вошла в тройку лидеров рейтинга АСИ по ряду показателей поддержки семей

Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало аналитический доклад "Национальный рейтинг качества жизни в субъектах Российской Федерации 2025". Документ размещен на официальном сайте АСИ и основан на результатах одноименного рейтинга, который формируется по поручению президента России. Национальный рейтинг качества жизни формируется с 2021 г. с целью оценки усилий региональных органов власти по созданию качественной среды для жизни и сокращению межрегиональных разрывов.

Аналитический доклад 2025 г. впервые позволяет отследить пятилетнюю динамику. За период с 2021 по 2025 годы 87% преемственных показателей качества жизни в стране улучшились. Методология Рейтинга синхронизирована с национальными целями развития РФ до 2030 и 2036 годов. Исследование охватывает все субъекты РФ и базируется на данных официальной статистики, масштабных репрезентативных опросов населения и геоаналитики.

Согласно данным доклада АСИ, Самарская область вошла в тройку лидеров по нескольким показателям направления "Народосбережение", которое оценивает уровень поддержки семей, беременных женщин и создание условий для рождения детей.

Среди них:

• Доступность корпоративных мер поддержки беременных работниц и сотрудников с детьми по месту работы — 3,82 балла из 5 возможных (с Астраханской областью и Республикой Мордовия);

• Корпоративные программы обучения и реинтеграции в профессиональную деятельность для родителей — 4,32 балла (наряду с Москвой и Республикой Мордовия);

• Корпоративная финансовая помощь на улучшение жилищных условий и предоставление жилья для семей — 3,69 балла (вместе с Москвой и Республикой Мордовия);

• Организация транспорта или компенсация расходов на транспорт для работников с детьми — 3,90 балла (вместе с Москвой и Республикой Мордовия);

• Оценка гражданами возможности обеспечить ребенка всем необходимым (одеждой, продуктами, лекарствами, предметами гигиены) — 4,13 балла (вместе с Москвой и Сахалинской областью).

Дополнительно Самарская область входит в тройку лидеров по показателям:

• Удовлетворенность культурным досугом и развлечением детей — 4,40 балла (вместе с Липецкой областью и Москвой).

• Доля выпускников среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня — 87,6% (вместе с Магаданской областью и Москвой).

Высокие позиции в национальном рейтинге стали возможны благодаря выстроенной по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе системной работе. Сегодня в Самарской области реализуется 42 меры социальной поддержки семей с детьми, охватывающие свыше 212 тыс. семей.

Основной принцип предоставления мер социальной поддержки — это комплексный подход и адресность, направленные на повышение рождаемости и улучшение качества жизни семей на всех этапах: от подготовки к рождению ребенка до его совершеннолетия.

Единое пособие, выплата беременным студенткам, подарок новорожденному, компенсация расходов на обучение детей из многодетных семей, поддержка студенческих семей и прокат детских товаров — эти и другие меры поддержки в регионе получают семьи с детьми.

Подробно ознакомиться с порядками и условиями предоставления мер социальной поддержки можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.