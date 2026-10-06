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Более чем 5 тыс. семей Самарской области воспользовались услугой проката

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более чем 5 тыс. семей с детьми в Самарской области уже воспользовались уникальным социальным сервисом - пунктом проката предметов первой необходимости для новорожденных. Эта мера поддержки была введена по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Сейчас она - часть федерального проекта "Многодетная семья" национального проекта "Семья". Родители малышей до 2 лет могут бесплатно получить кроватку, коляску, ходунки, пеленальный столик, автокресло и другие нужные вещи.

Фото: КЦСОН Самарского округа

Всего можно взять до восьми предметов из 20 возможных наименований. Жительница Чапаевска Марина Берендяева стала одной из тех, кто воспользовался услугой. 32-летняя мама двух детей взяла на прокат сумку-холодильник и санки. "В социальных сетях я узнала о пункте проката, обратилась, и мне все быстро предоставили, причем доставили все на дом. Очень удобно, я довольна", - сообщила Марина.

Воспользоваться пунктом проката могут молодые и студенческие семьи, многодетные семьи, одинокие родители, семьи участников СВО, семьи с детьми-инвалидами, а также женщины, родившие первого ребенка, и женщины, не состоящие в браке. Большинство товаров в пункте - новые. Основная цель сервиса - снизить финансовую нагрузку на родителей в первые два года жизни малыша.

Подать заявление можно в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства. Получить вещи можно самовывозом или с доставкой на дом. В 2026 г. в федеральном и областном бюджетах запланировано более 215 млн руб. на эту меру поддержки.

"Пункты проката - это адресная поддержка, которая действительно помогает снижать финансовую нагрузку на семьи в самый ответственный период - первые годы жизни ребенка. Мы видим, что услуга востребована - более чем пять тысяч семей уже воспользовались ею. Всего в регионе действует 42 меры социальной поддержки семей, где воспитываются дети", - подчеркнул заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Александр Постников.

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