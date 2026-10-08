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Семья на первом месте: проект "Вызов" меняет систему поддержки семей в Самарской области

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Окружная стратегическая сессия "Семья на первом месте: семьесбережение и профилактика социального сиротства" состоялась в Новокуйбышевске. Мероприятие собрало представителей всех субъектов системы профилактики социального сиротства - органов власти, социальной защиты, образования, здравоохранения, комиссий по делам несовершеннолетних, опеки и попечительства, а также некоммерческих организаций Самарской области.

Фото: РО ВОРДИ Самарской области

Сессия была организована в рамках спецпроекта "Вызов" - стратегической программы "Дети в семье" Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Сегодня спецпроект "Вызов" задает вектор системным преобразованиям в сфере защиты детства на территориях. Суть подхода - сместить акцент с реагирования на уже случившийся кризис на раннюю профилактику: специалисты разных ведомств работают сообща, чтобы вовремя распознать риски и поддержать семью до того, как ситуация станет критической.

Сессию открыли Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева и помощник губернатора Самарской области, региональный куратор спецпроекта "Вызов" Екатерина Сеницкая.

"Сегодня сохранение семьи - одно из приоритетных направлений социальной политики, которое активно развивается и на уровне государства, и в Самарской области. Подобные площадки ценны тем, что позволяют специалистам прийти к общему мнению и выработать общее понимание задач. Мы анализируем, каким образом выстроена работа на территориях, выясняем, в какой поддержке нуждаются коллеги непосредственно на местах, и определяем, что следует скорректировать в системе, чтобы она функционировала результативнее. Только при таком подходе удается сформировать по-настоящему действенный механизм поддержки семьи. Наш долг - приложить все усилия для того, чтобы семьи сохранялись, а дети оставались с родными мамами и папами, чувствуя любовь и безопасность", - уверена Екатерина Сеницкая.

Программа сессии была построена вокруг трех содержательных блоков. Первый - "Проект "Вызов": новые подходы к профилактике социального сиротства" - посвящался результатам, которые показали муниципалитеты. Второй блок, "Эффективные маршруты сопровождения кризисных семей", представил модели и практические решения, уже применяемые или готовые к внедрению. Третий - "Зоны ближайшего развития" - определил новые опорные точки и следующие шаги системы профилактики в муниципалитетах.

"Такие встречи - это настоящий перезапуск профессионального взгляда. Глядя на работу коллег из соседних территорий, по-другому смотришь и на свои методы. Мы разбирали конкретные случаи из практики, сверяли подходы и в итоге ушли с готовыми решениями для ситуаций, которые раньше ставили в тупик. Уверена, что полученные наработки помогут выстраивать поддержку семей быстрее и эффективнее", - рассказала одна из участниц сессии.

По итогам сессии участники согласовали направления дальнейшей работы и закрепили понимание того, какие механизмы сопровождения семей нуждаются в развитии. Особый акцент ставился на переходе от точечных мер к системной помощи, где каждое ведомство четко понимает свою роль, а семья получает поддержку без необходимости многократно обращаться в разные инстанции.

Напомним, проект "Вызов" стал практическим инструментом реализации целей национального проекта "Семья": он системно снижает риски разрушения семей с детьми и укрепляет механизмы ранней поддержки в кризисных ситуациях. Если нацпроект задает стратегическую рамку - укрепление института семьи и профилактику сиротства, то "Вызов" наполняет ее конкретными механизмами: межведомственными консилиумами, службами "Дети в семье" и клубами "Устойчивая семья". В Самарской области за время проекта проведено около 400 консилиумов на региональном и муниципальном уровнях: помощь получили более 1000 семей и 2200 детей.

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