16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Почти 170 тыс. ветеранов труда региона получили компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг Госфонд "Защитники Отечества" расширяет программы социальной адаптации и ресоциализации ветеранов СВО Самарская область вошла в тройку лидеров рейтинга АСИ по ряду показателей поддержки семей Самарская область вышла в лидеры на Всероссийском конкурсе профмастерства в сфере соцобслуживания Семья на первом месте: проект "Вызов" меняет систему поддержки семей в Самарской области

Соцподдержка Общество

Почти 170 тыс. ветеранов труда региона получили компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На эту меру поддержки из регионального бюджета выделено около 3 млрд рублей. Такая помощь остается одной из самых востребованных среди старшего поколения.

Жительница Чапаевска Ольга Александровна Панюкова посвятила добросовестному труду более тридцати лет, получив множество наград. Сейчас она находится на заслуженном отдыхе, но не прекращает активную общественную деятельность: руководит городским Советом ветеранов труда и координирует работу отряда волонтеров "Добровольцы". В рамках государственной поддержки Ольга Александровна получает ежемесячную денежную выплату и компенсацию ЖКУ.

"Я очень довольна, что имею эти социальные выплаты как федеральный ветеран труда. Это хорошее подспорье к пенсии. Такие выплаты и меры социальной поддержки нам очень помогают", — отмечает женщина.

Оформить положенные выплаты ветераны труда могут через портал Госуслуги или в Управлении социальной защиты населения по месту жительства.

"Основанием для присвоения звания ветерана труда является наградной документ. А уже в соответствии с присвоенным званием назначаются и выплаты", — пояснила Юлия Моргунова, заведующая сектором адресной социальной помощи Управления социальной защиты населения Чапаевска.

Кроме того, по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с 1 января 2025 г. для ветеранов труда отменены критерии нуждаемости при назначении ежемесячной денежной выплаты. Теперь эту меру поддержки получают все обладатели статуса, включая работающих граждан, независимо от размера пенсии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Фото на сайте

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1