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Более 400 ветеранов СВО Самарской области получили направления на лечение в центрах реабилитации Социального фонда России в 2026 году Почти 170 тыс. ветеранов труда региона получили компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг Госфонд "Защитники Отечества" расширяет программы социальной адаптации и ресоциализации ветеранов СВО Самарская область вошла в тройку лидеров рейтинга АСИ по ряду показателей поддержки семей Самарская область вышла в лидеры на Всероссийском конкурсе профмастерства в сфере соцобслуживания

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Более 400 ветеранов СВО Самарской области получили направления на лечение в центрах реабилитации Социального фонда России в 2026 году

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже 382 участника специальной военной операции восстановили здоровье в здравницах Соцфонда, что на 46,1% больше, нежели в прошлом году.

Ветераны СВО, которые были демобилизованы или уволены из силовых структур, могут пройти медицинскую реабилитацию или санаторно-курортное лечение в одном из 12 современных центров реабилитации Социального фонда России. Среди них особой популярностью у наших бойцов пользуются здравницы Волга и Кристалл — в большинстве случаев самарцы поправляют здоровье именно там.

Региональное Отделение Соцфонда полностью оплачивает проживание, питание, оздоровительные процедуры, а с 1 января 2026 г. не только компенсирует расходы на проезд к месту лечения, но и выдает специальные талоны на бесплатные проездные документы практически для всех видов транспорта — автомобильный, железнодорожный, авиационный и водный.

"Также с этого года участники СВО с инвалидностью I группы или медицинскими показаниями к сопровождению имеют право на санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию вместе с сопровождающим лицом — его путевка тоже полностью оплачивается фондом", — дополнил управляющий Отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.

Санаторно-курортное лечение предоставляется один раз в год и длится до 21 дня. Продолжительность реабилитации определяется в соответствии с медицинскими показаниями. Участникам СВО со званием Героя Российской Федерации, а также инвалидам I группы полагается лечение во внеочередном порядке.

Подать заявление на получение путевки в центры можно одним из нескольких способов: через портал Госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Самарской области и МФЦ. Кроме того, понадобится представить медицинские документы, подтверждающие наличие показаний и отсутствие противопоказаний к прохождению санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации. Для получения талонов на бесплатный проезд при подаче заявления достаточно проставить соответствующую отметку. Само заявление рассматривается в течение 2 дней, после чего региональное Отделение СФР информирует заявителя о принятом решении в личном кабинете Госуслуг или по электронной почте.

Обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России можно по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах

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