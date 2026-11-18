Жители домов, расположенных на улицах Самары, где организуются платные парковки, не будут иметь льгот (по крайней мере, на первом этапе). Об этом на пресс-конференции 18 ноября заявил руководитель департамента транспорта Андрей Карпочев.

Платные парковки заработают в центре Самары в тестовом режиме уже 23 ноября. Всего организуют более чем 2000 мест.

23 ноября парковка в центре Самары станет платной: инструкция для горожан Вот и случилось. Спустя 12 лет обсуждений и споров в Самаре вводят платные парковки - пока только в центре, но уже есть планы по дальнейшему расширению зоны. Где именно их обустроят? Сколько это будет стоить? Как платить, и кому платить не нужно? Положены ли льготы жителям центра? На эти и другие вопросы участники запуска нововведения ответили на пресс-конференции 18 ноября.

Стоимость 1 часа составит 95 рублей. Доступны абонементы: на 30 дней - за 17100 рублей, на 1 год - за 124830 рублей, а для некоторых категорий граждан, включая многодетные семьи, участников ВОВ и СВО, Героев России и СССР, - льготы. Однако для жителей домов, расположенных на улицах, где организуются платные парковки, не предусмотрели ни скидок, ни резидентских разрешений, как в Москве (они стоят около 2000 рублей).

"Мы от введения таких разрешений на первом этапе отказались. Главная причина заключается в том, что в Москве и ряде других регионов парковки платные круглосуточно, а у нас нет. Кроме того, введение резидентских разрешений, как правило, сводит на нет цели и задачи, которые должны быть достигнуты в платном парковочных пространстве. Ведь основная часть мест всегда занята резидентами. Некоторые регионы уже отказываются от такой практики либо ограничивают количество резидентских мест до минимума. Но последний вариант приводят к спорам между жителями", - объяснил Андрей Карпочев.

При этом дептранс полностью не отказался от идеи введения льгот для местных жителей. Решения будут приниматься и корректироваться по ходу тестирования платных парковок.