Жители домов, расположенных на улицах Самары, где организуются платные парковки, не будут иметь льгот (по крайней мере, на первом этапе). Об этом на пресс-конференции 18 ноября заявил руководитель департамента транспорта Андрей Карпочев.
Платные парковки заработают в центре Самары в тестовом режиме уже 23 ноября. Всего организуют более чем 2000 мест.
Стоимость 1 часа составит 95 рублей. Доступны абонементы: на 30 дней - за 17100 рублей, на 1 год - за 124830 рублей, а для некоторых категорий граждан, включая многодетные семьи, участников ВОВ и СВО, Героев России и СССР, - льготы. Однако для жителей домов, расположенных на улицах, где организуются платные парковки, не предусмотрели ни скидок, ни резидентских разрешений, как в Москве (они стоят около 2000 рублей).
"Мы от введения таких разрешений на первом этапе отказались. Главная причина заключается в том, что в Москве и ряде других регионов парковки платные круглосуточно, а у нас нет. Кроме того, введение резидентских разрешений, как правило, сводит на нет цели и задачи, которые должны быть достигнуты в платном парковочных пространстве. Ведь основная часть мест всегда занята резидентами. Некоторые регионы уже отказываются от такой практики либо ограничивают количество резидентских мест до минимума. Но последний вариант приводят к спорам между жителями", - объяснил Андрей Карпочев.
При этом дептранс полностью не отказался от идеи введения льгот для местных жителей. Решения будут приниматься и корректироваться по ходу тестирования платных парковок.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !