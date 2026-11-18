Юлия Азизова, начальник отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России "Сызранское" Самарской области, одержала победу в номинации "Наставник на службе" Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться".
В финале конкурса участвовали 400 наставников из 67 регионов. В их число входили четыре представителя Самарской области: Евгения Землянцева - учитель-дефектолог Сызранского филиала школы-интерната №2 и режиссер инклюзивного театра "ТИГР"; Юлия Азизова - начальник отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России "Сызранское", подполковник полиции; Ирина Лобова - педагог-организатор Центра помощи детям "Искра" для детей, оставшихся без попечения родителей; Кирилл Тарасов - преподаватель Поволжского государственного колледжа и лектор российского общества "Знание".
На протяжении финальной недели участники проходили практические конкурсные испытания, в ходе которых эксперты оценивали, как наставники действуют в смоделированных жизненных ситуациях, работают в команде и принимают решения, а также изучали результаты уже реализованных ими проектов. По итогам конкурсных финальных испытаний Юлия Азизова вошла в число победителей.
"Не могу скрыть свои эмоции от такой важной победы! Каждый день работы с детьми, каждый разговор, каждая спасенная судьба - все это привело меня сюда. Помню свой первый шаг в профессию. Мне было всего 18 лет, тогда я и представить не могла, что наставничество станет не просто работой, а настоящим призванием. Сегодня, глядя на своих подопечных, которые уже сами стали родителями, понимаю - мы делаем великое дело. Победа здесь - это признание не только моего или чьего-либо индивидуального труда и стараний, но и работы всей команды наставников, которые пришли на проект в этом и в минувшие годы. Мы показываем, что в каждом ребенке есть светлое начало, что каждый может измениться к лучшему. И я верю - впереди нас ждет еще больше побед, еще больше спасенных судеб и счастливых историй. Наставничество - не просто профессия, это призвание, которое объединяет сердца, меняет судьбы и создает будущее нашей страны. И эта победа - лишь начало большого пути, полного новых достижений и свершений", - поделилась Юлия.
После конкурса победители продолжат развитие собственных проектов, а лучшие практики этого года войдут в банк проектов по воспитанию и получат экспертную поддержку.
Конкурс "Быть, а не казаться" проводится по поручению президента России Владимира Путина Роспатриотцентром Росмолодежи совместно с "Движением Первых" и Центром "ВОИН" при поддержке Ассоциации Добро.рф. и направлен на выявление и поддержку лучших практик патриотического воспитания по всей стране, а также на формирование кадрового резерва в воспитательной сфере.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...