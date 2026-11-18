Юлия Азизова, начальник отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России "Сызранское" Самарской области, одержала победу в номинации "Наставник на службе" Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться".

В финале конкурса участвовали 400 наставников из 67 регионов. В их число входили четыре представителя Самарской области: Евгения Землянцева - учитель-дефектолог Сызранского филиала школы-интерната №2 и режиссер инклюзивного театра "ТИГР"; Юлия Азизова - начальник отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России "Сызранское", подполковник полиции; Ирина Лобова - педагог-организатор Центра помощи детям "Искра" для детей, оставшихся без попечения родителей; Кирилл Тарасов - преподаватель Поволжского государственного колледжа и лектор российского общества "Знание".

На протяжении финальной недели участники проходили практические конкурсные испытания, в ходе которых эксперты оценивали, как наставники действуют в смоделированных жизненных ситуациях, работают в команде и принимают решения, а также изучали результаты уже реализованных ими проектов. По итогам конкурсных финальных испытаний Юлия Азизова вошла в число победителей.

"Не могу скрыть свои эмоции от такой важной победы! Каждый день работы с детьми, каждый разговор, каждая спасенная судьба - все это привело меня сюда. Помню свой первый шаг в профессию. Мне было всего 18 лет, тогда я и представить не могла, что наставничество станет не просто работой, а настоящим призванием. Сегодня, глядя на своих подопечных, которые уже сами стали родителями, понимаю - мы делаем великое дело. Победа здесь - это признание не только моего или чьего-либо индивидуального труда и стараний, но и работы всей команды наставников, которые пришли на проект в этом и в минувшие годы. Мы показываем, что в каждом ребенке есть светлое начало, что каждый может измениться к лучшему. И я верю - впереди нас ждет еще больше побед, еще больше спасенных судеб и счастливых историй. Наставничество - не просто профессия, это призвание, которое объединяет сердца, меняет судьбы и создает будущее нашей страны. И эта победа - лишь начало большого пути, полного новых достижений и свершений", - поделилась Юлия.

После конкурса победители продолжат развитие собственных проектов, а лучшие практики этого года войдут в банк проектов по воспитанию и получат экспертную поддержку.

Конкурс "Быть, а не казаться" проводится по поручению президента России Владимира Путина Роспатриотцентром Росмолодежи совместно с "Движением Первых" и Центром "ВОИН" при поддержке Ассоциации Добро.рф. и направлен на выявление и поддержку лучших практик патриотического воспитания по всей стране, а также на формирование кадрового резерва в воспитательной сфере.