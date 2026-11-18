Ко дню рождения главного новогоднего волшебника, который ежегодно отмечается 18 ноября, Почта России напоминает почтовый адрес Деда Мороза. Поздравить его можно письмом или открыткой, направив их на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, "Дом Деда Мороза". Кроме полагающихся в таких случаях пожеланий, к письму можно приложить подарок, например, рисунок.
18 ноября на родине Деда Мороза в Великом Устюге, где, по традиции, проходят праздничные мероприятия в честь дня его рождения, сотрудники Почты России вручат дедушке поздравления от самых преданных поклонников - детей и их родителей.
Письмо новогоднему волшебнику можно отправить в любом почтовом отделении. Чтобы получить ответ, нужно указать свой адрес с индексом. Индекс можно найти в мобильном приложении и на сайте Почты России или узнать в почтовом отделении.
"Отправка письма Деду Морозу - добрая традиция, которая объединяет поколения и помогает сохранить атмосферу ожидания новогоднего чуда. Для детей это возможность поделиться своими мечтами и пожеланиями, а для взрослых - вернуться в детство и вспомнить о простых радостях. Почта России с удовольствием помогает жителям Самарской области отправлять такие послания", - отметил руководитель Управления федеральной почтовой связи Самарской области Андрей Попов.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...