Ко дню рождения главного новогоднего волшебника, который ежегодно отмечается 18 ноября, Почта России напоминает почтовый адрес Деда Мороза. Поздравить его можно письмом или открыткой, направив их на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, "Дом Деда Мороза". Кроме полагающихся в таких случаях пожеланий, к письму можно приложить подарок, например, рисунок.

18 ноября на родине Деда Мороза в Великом Устюге, где, по традиции, проходят праздничные мероприятия в честь дня его рождения, сотрудники Почты России вручат дедушке поздравления от самых преданных поклонников - детей и их родителей.

Письмо новогоднему волшебнику можно отправить в любом почтовом отделении. Чтобы получить ответ, нужно указать свой адрес с индексом. Индекс можно найти в мобильном приложении и на сайте Почты России или узнать в почтовом отделении.

"Отправка письма Деду Морозу - добрая традиция, которая объединяет поколения и помогает сохранить атмосферу ожидания новогоднего чуда. Для детей это возможность поделиться своими мечтами и пожеланиями, а для взрослых - вернуться в детство и вспомнить о простых радостях. Почта России с удовольствием помогает жителям Самарской области отправлять такие послания", - отметил руководитель Управления федеральной почтовой связи Самарской области Андрей Попов.