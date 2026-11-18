Министерство строительства Самарской области продолжает работу по двум важным направлениям жилищной политики региона: переселению граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Главная задача - предоставить гражданам благоустроенное жилье и помочь им улучшить жилищные условия.

фото: минстрой СО

18 ноября в Куйбышевском районе Самары ключи от новых квартир получили 10 семей, переселяемых из аварийного жилья, и 20 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Среди последних - участники специальной военной операции.

"Обеспечение безопасности и создание комфортных условий для жизни жителей региона - одна из ключевых задач работы министерства. Важно, чтобы у людей была возможность переехать из домов, непригодных для проживания, в современные благоустроенные квартиры. В 2026 году планируется расселить 2565 человек из аварийного жилищного фонда общей площадью более 41 тысячи квадратных метров", - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр строительства Самарской области Алексей Тихомиров.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта "Жилье" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Оператором выступает Фонд развития территорий под кураторством Минстроя России. С 2019 года в Самарской области расселено 415,5 тыс. кв. м аварийного жилья, жилищные условия улучшили более 25,6 тыс. человек.

Параллельно, вне рамок национальных проектов, продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С начала 2026 года в Самарской области благоустроенным жильем обеспечены более 692 граждан данной категории, в том числе более 20 участников специальной военной операции. Всего в 2026 году планируется обеспечить жильем 984 детей-сирот.

Расселение аварийного жилищного фонда и обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обозначил как безусловные приоритеты, требующие системной работы.

Приобретаемые квартиры проходят проверку на соответствие жилья установленным требованиям, качество ремонта и готовность помещений к заселению. Все квартиры переданы с готовой отделкой и сантехникой. В подъездах предусмотрены электрические подъемники для маломобильных граждан. Во дворах обустроены детские площадки и зоны отдыха, в шаговой доступности расположены детские сады и школы.