На 9-й просеке в Самаре за 280 млн рублей продают бывшую площадку РКЦ "Прогресс"

Зeмельный учaсток площадью 1,17 га между 1 и 2-й линиями 9-й Просeки в Самаре выставлен на продажу за 280 млн рублей. Ранее он входил в одну большую площадку, которая принадлежала АО РКЦ "Прогресс".
В 2005 г. территорию размежевали, в результате чего было образовано несколько земельных участков, включая и продаваемый. Вид разрешенного использования сформированной площадки — территория детского сада № 111 и эксплуатационный участок.
В начале XX века на этой земле была построена Дача купца В. Н. Неклютина, простоявшая до рубежа 1980-90-х годов. Она успела побывать и детским домом, и корпусом дома отдыха врача. В годы Великой Отечественной войны дача перешла в собственность эвакуированного в Куйбышев авиационного завода № 1 им. Сталина (ныне РКЦ "Прогресс"). Позднее на ней был организован детский сад-ясли № 111.
В 2019 г. РКЦ "Прогресс" выставил участок на аукцион за 33 млн руб., но тогда покупателей не нашлось. Земля была не пустая — на территории находились производственный корпус, теплицы, мастерские, склад, гараж и другие постройки.
В 2020 г. собственником участка стало ООО "Крафт Билдинг". Затем недвижимость еще несколько раз меняла владельцев.
В 2022 г. решением думы участок был отнесен к территориальной зоне Ж-2 (зона застройки малоэтажными домами). Его кадастровая стоимость составляет 35,2 млн рублей.
Территория соседствует со строительной площадкой воронежской группы компаний "Развитие", которая реализует проект клубного дома "Барбошина поляна".
Последние комментарии
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.