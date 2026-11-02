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На 9-й просеке в Самаре за 280 млн рублей продают бывшую площадку РКЦ "Прогресс"

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Зeмельный учaсток площадью 1,17 га между 1 и 2-й линиями 9-й Просeки в Самаре выставлен на продажу за 280 млн рублей. Ранее он входил в одну большую площадку, которая принадлежала АО РКЦ "Прогресс".

Фото: nspd.gov.ru

В 2005 г. территорию размежевали, в результате чего было образовано несколько земельных участков, включая и продаваемый. Вид разрешенного использования сформированной площадки — территория детского сада № 111 и эксплуатационный участок. 

В начале XX века на этой земле была построена Дача купца В. Н. Неклютина, простоявшая до рубежа 1980-90-х годов. Она успела побывать и детским домом, и корпусом дома отдыха врача. В годы Великой Отечественной войны дача перешла в собственность эвакуированного в Куйбышев авиационного завода № 1 им. Сталина (ныне РКЦ "Прогресс"). Позднее на ней был организован детский сад-ясли № 111.

В 2019 г. РКЦ "Прогресс" выставил участок на аукцион за 33 млн руб., но тогда покупателей не нашлось. Земля была не пустая — на территории находились производственный корпус, теплицы, мастерские, склад, гараж и другие постройки.

В 2020 г. собственником участка стало ООО "Крафт Билдинг". Затем недвижимость еще несколько раз меняла владельцев. 

В 2022 г. решением думы участок был отнесен к территориальной зоне Ж-2 (зона застройки малоэтажными домами). Его кадастровая стоимость составляет 35,2 млн рублей.

Территория соседствует со строительной площадкой воронежской группы компаний "Развитие", которая реализует проект клубного дома "Барбошина поляна".

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