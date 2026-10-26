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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В Самаре перепродают бывшую гостиницу РКЦ "Прогресс"

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для административного здания на ул. Свободы, 107б вновь ищут хозяина. По этому адресу ранее располагалась гостиница АО РКЦ "Прогресс".

Четырехэтажное здание в Промышленном районе общей площадью 2,7 тыс. кв. м, а также земельный участок под ним выставлены на продажу за 140 млн рублей. Впрочем, цена обсуждается, как и условия сделки.

До конца 2019 г. объекты были в собственности РКЦ "Прогресс". Потом предприятие реализовало их на аукционе. Начальная цена лота составляла 44,1 млн рублей. На него претендовали четыре лица. В итоге здание гостиницы с землей досталось учредителю ООО "Группа компаний "Визит" Михаилу Минаеву за 22,24 млн рублей. 

В июле 2022 г. у объектов сменился собственник. Им стало московское ООО "МедИнвестГрупп" — инвестиционная компания, занимающаяся проектами ядерной медицины, лучевой терапии, многопрофильными медицинскими клиниками. Ранее дочерняя структура "МедИнвестГрупп" — ООО "ПЭТ-Технолоджи диагностика" - арендовала здание у Михаила Минаева. По информации СМИ, здесь планировалось разместить клинико-диагностический центр. Однако планы не сбылись, медицинская организация вступила в череду судебных противостояний с Ростехнадзором.

Кадастровая стоимость здания 1979 года постройки составляет 135,5 млн руб., участка — 6,3 млн рублей.

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