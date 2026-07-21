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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Непостроенный коттеджный поселок под Самарой выставлен за 269 млн рублей

КРАСНЫЙ ЯР. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На торги выставлена территория, на которой планировалось построить коттеджный поселок "Белозерки" в Красноярском районе, а также проектная документация для стройки. Участок площадью 340 га рядом с селом Белозерки в 20 км от Самары и документация реализуются в рамках банкротства ООО "Агроинвест".

Фото: Анна Сидорова

Компания в 2014 г. заявляла о планах возвести 25 тыс. кв. м жилья эконом-класса, подпадающего под федеральную программу "Жилье для российской семьи". Поселок на 8 тыс. жителей должен был получить всю необходимую инфраструктуру. Реализовать проект планировалось к 2017 году. Однако коттеджный поселок не был построен, а "Агроинвест" обанкротился.

ООО "Агроинвест" было учреждено в 2007 году. Компания зарегистрирована по адресу: Самара, п. Козелки, 2. На ее балансе числятся активы на 66,1 млн рублей. Владельцем выступает Александр Шахов, он же был директором общества до назначения конкурсного управляющего. Александр Шахов является основным совладельцем (67%) АО "Возрождение" из г. Кузнецк Пензенской области. Эта компания занималась строительством подводных переходов для нефтегазового сектора.

В 2023 г. "Промсвязьбанк" подал иск о банкротстве "Агроинвеста", который был удовлетворен. В 2023 г. были признаны банкротами "Возрождение" и сам Александр Шахов. Процедуру банкротства бизнесмена инициировал "АктивКапиталбанк", предъявивший долг в 711 млн рублей. 

Участок, планировавшийся под поселок "Белозерки" был заложен в банке ПСБ по кредитам на 370 млн руб. для "Возрождения". При этом приобреталась эта земля в 2007 г. у пайщиков АО "Белозерское" за 760 тыс. рублей. 

В рамках банкротства "Агроинвеста" участок и проектная документация для строительства были оценены в 269,2 млн рублей. Однако на торги, объявлявшиеся в июне этого года, заявок не поступило. С 20 июля объявлены торги на понижение с той же стартовой ценой. К 5 октября цена может снизиться до 134,6 млн рублей. 

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