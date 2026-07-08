"Кухмастер" покупает крупный недострой под Самарой, выставлявшийся за 3 млрд рублей

ООО "Кухмастер" стало единственным участником торгов, на которые выставлялся крупный недостроенный логистический комплекс в Стройкерамике. Такие данные опубликованы на портале "Федресурс".
Напомним, недострой выставлялся в рамках банкротства ООО "Русское поле". Компания, по данным ИАС Seldon.Basis, принадлежит Гильфии Гатиной, чье имя связано с бизнесом Александра и Дмитрия Панченко - владельцев торгового комплекса "Империя".
Объект площадью 95,5 тыс. кв. м был возведен в 2019 году. Степень его готовности составляет 64%.
Летом 2024 г. собственник выставлял недострой на продажу на одной из площадок объявлений за 3 млрд рублей. Продавец предлагал различные варианты использования объекта - от логистического центра до торгово-развлекательного комплекса.
Уже в рамках банкротства объект был оценен в 2,8 млрд рублей. Однако на торги, объявлявшиеся в декабре 2025 г. не было подано ни одной заявки. С тем же результатом прошли торги после снижения начальной цены до 2,5 млрд рублей. После этого в апреле были объявлено о реализации объекта в форме публичного предложения - торгов на понижение цены.
22 июня, когда цена упала до 252 млн руб., предложение о покупке подало ООО "Кухмастер". Его заявка была принята, но на торговой площадке пока не появилось сообщения о том, что итоги торгов подведены.
ООО "Кухмастер" - известный производитель томатной пасты, соусов, овощных консервов, приправ и печенья федерального масштаба. Компания, созданная в 2004 году, базируется в Смышляевке неподалеку от недостроя "Русского поля". По данным ИАС Seldon.Basis, единственный владелец "Кухмастера" - Алексей Харитонов, директор - Андрей Жирнов. Выручка компании за 2025 г. составила 6,37 млрд руб., при чистой прибыли в 762 млн рублей. На балансе числятся активы на 5,8 млрд рублей. ООО владеет товарными знаками "Кухмастер", "Элита", Kremareo и другими.
Получить в компании комментарий о планах на приобретаемый недострой на момент публикации не удалось.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает