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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

"Кухмастер" покупает крупный недострой под Самарой, выставлявшийся за 3 млрд рублей

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Кухмастер" стало единственным участником торгов, на которые выставлялся крупный недостроенный логистический комплекс в Стройкерамике. Такие данные опубликованы на портале "Федресурс".

Фото: bankrot.fedresurs.ru

Напомним, недострой выставлялся в рамках банкротства ООО "Русское поле". Компания, по данным ИАС Seldon.Basis, принадлежит Гильфии Гатиной, чье имя связано с бизнесом Александра и Дмитрия Панченко - владельцев торгового комплекса "Империя".

Объект площадью 95,5 тыс. кв. м был возведен в 2019 году. Степень его готовности составляет 64%.

Летом 2024 г. собственник выставлял недострой на продажу на одной из площадок объявлений за 3 млрд рублей. Продавец предлагал различные варианты использования объекта - от логистического центра до торгово-развлекательного комплекса.

Уже в рамках банкротства объект был оценен в 2,8 млрд рублей. Однако на торги, объявлявшиеся в декабре 2025 г. не было подано ни одной заявки. С тем же результатом прошли торги после снижения начальной цены до 2,5 млрд рублей. После этого в апреле были объявлено о реализации объекта в форме публичного предложения - торгов на понижение цены.

Здесь находится недострой. Схема с https://pkk.rosreestr.ru/

22 июня, когда цена упала до 252 млн руб., предложение о покупке подало ООО "Кухмастер". Его заявка была принята, но на торговой площадке пока не появилось сообщения о том, что итоги торгов подведены.

ООО "Кухмастер" - известный производитель томатной пасты, соусов, овощных консервов, приправ и печенья федерального масштаба. Компания, созданная в 2004 году, базируется в Смышляевке  неподалеку от недостроя "Русского поля". По данным ИАС Seldon.Basis, единственный владелец "Кухмастера" - Алексей Харитонов, директор - Андрей Жирнов. Выручка компании за 2025 г. составила 6,37 млрд руб., при чистой прибыли в 762 млн рублей. На балансе числятся активы на 5,8 млрд рублей. ООО владеет товарными знаками "Кухмастер", "Элита", Kremareo и другими. 

Получить в компании комментарий о планах на приобретаемый недострой на момент публикации не удалось.

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