Долгострой под Самарой продают за 2,8 млрд рублей

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Недостроенный логистический комплекс в Стройкерамике выставлен на торги в рамках банкротства ООО "Русское поле". Объект площадью 95,5 тыс. кв. м оценен в 2,8 млрд рублей.

В отчете об оценке рыночной стоимости недостроя указывается, что он был возведен в 2019 г., а степень его готовности составляет 64%.

Напомним, "Русское поле", по данным ИАС Seldon.Basis, принадлежит Гильфии Гатиной, чье имя связано с бизнесом Александра и Дмитрия Панченко - владельцев торгового комплекса "Империя".

В конце июня компания была признана банкротом из-за долгов перед администрацией Смышляевки. При этом долг в 18 млн руб. Гатина погасила, однако процедура банкротства продолжилась, а бизнесвумен была признана правопреемником по требованиям кредиторов. Судя по материалам дела, Гатина как раз выступала за прекращение процедуры, доказывая, что достройка объекта возобновлена, а компания ведет деятельность.

Суд указал, что представители "Русского поля" не смогли дать конкретизированных пояснений, за счет каких средств планируется погашение оставшейся части не исполненных обязательств (например, в мае арбитраж в рамках другого дела присудил компании еще 17 млн руб. долга по аренде участка перед администрацией Смышляевки). "Работники у предприятия отсутствуют, также отсутствуют какие-либо заключенные контракты и сведения о наличии прибыли", - отметили в суде.

Также в решении о признании банкротом упоминается, что временный управляющий пришел к выводам о невозможности восстановления платежеспособности ООО «Русское поле» и совершении им подозрительных сделок, подлежащих оспариванию.

Отметим, что летом прошлого года объект уже выставлялся на продажу на одной из площадок объявлений за 3 млрд рублей. Продавец предлагал различные варианты использования объекта - от логистического центра до торгово-развлекательного комплекса. Впоследствии объявление заархивировали.

