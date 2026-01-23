16+
Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Александр Фомин: "Самарской области не хватает комплексных строек"

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
План по вводу жилья в Самарской области на 2026 год составляет 1,69 млн кв. метров. По нежилым объектам - 500 тыс. кв. метров, но помещения первых этажей ЖК и стилобатов засчитываться не будут. Об этом врио главы минстроя Александр Фомин сообщил девелоперам на совещании, посвященном развитию отрасли, в четверг, 22 января.

Фото: Александра Белова

"Для нас ввод жилья - это не просто квадратные метры. Каждая новая стройка должна сразу учитывать социальную инфраструктуру: школы, детские сады, поликлиники и комфортную городскую среду", - отметил врио министра.

На сегодня выдано разрешений на строительство на 1,5 млн кв. метров жилья. Запланирован ввод 757 тысяч кв. метров многоквартирных домов (МКД).

Александр Фомин поделился прогнозами по дальнейшему развитию строительного рынка:

В Самарской области планируется реализация двух масштабных инвестиционных проектов в сфере строительства жилья. Об этом врио главы регионального минстроя Александр Фомин сообщил в четверг, 22 января, на совещании, посвященном развитию отрасли.

"На 2027-2028 годы у нас на самом деле складывается прямо катастрофическая история. План по МКД на следующий год - 600 тысяч кв. метров, а у нас пока запланирована 381 тысяча кв. метров. Новых площадок нет, нужно дополнительные вводить в оборот".

По словам врио министра, Самарской области не хватает именно комплексных строек:

"Когда жилье развивается без социальной составляющей, это создает напряжение. Наша задача - формировать проекты, где жилье и соцобъекты идут вместе. Потенциал у региона большой: только в Самаре мы видим 7,5-8 миллионов квадратных метров свободных площадей. Важно вводить их в оборот взвешенно, понимая, какую социальную инфраструктуру получат будущие районы".

