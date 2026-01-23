Александр Фомин: "Самарской области не хватает комплексных строек"

План по вводу жилья в Самарской области на 2026 год составляет 1,69 млн кв. метров. По нежилым объектам - 500 тыс. кв. метров, но помещения первых этажей ЖК и стилобатов засчитываться не будут. Об этом врио главы минстроя Александр Фомин сообщил девелоперам на совещании, посвященном развитию отрасли, в четверг, 22 января.

"Для нас ввод жилья - это не просто квадратные метры. Каждая новая стройка должна сразу учитывать социальную инфраструктуру: школы, детские сады, поликлиники и комфортную городскую среду", - отметил врио министра.

Александр Фомин поделился прогнозами по дальнейшему развитию строительного рынка:

Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов В Самарской области планируется реализация двух масштабных инвестиционных проектов в сфере строительства жилья. Об этом врио главы регионального минстроя Александр Фомин сообщил в четверг, 22 января, на совещании, посвященном развитию отрасли.

"На 2027-2028 годы у нас на самом деле складывается прямо катастрофическая история. План по МКД на следующий год - 600 тысяч кв. метров, а у нас пока запланирована 381 тысяча кв. метров. Новых площадок нет, нужно дополнительные вводить в оборот".

По словам врио министра, Самарской области не хватает именно комплексных строек:

"Когда жилье развивается без социальной составляющей, это создает напряжение. Наша задача - формировать проекты, где жилье и соцобъекты идут вместе. Потенциал у региона большой: только в Самаре мы видим 7,5-8 миллионов квадратных метров свободных площадей. Важно вводить их в оборот взвешенно, понимая, какую социальную инфраструктуру получат будущие районы".