На территории больницы на ул. Баныкина в Тольятти построят храм

В Тольятти на территории больницы, расположенной на ул. Баныкина, планируется строительство храма во имя святителя Луки, архиепископа Симферопольского.

Проект приказа министерства градостроительной политики Самарской области о предоставлении земельного участка размещен на сайте администрации Тольятти.

В течение 28 дней назначены общественные обсуждения по проекту приказа. Соответствующий документ опубликован 3 марта за подписью замглавы Тольятти Григория Гильгулина.

Согласно проектной документации, храмовый комплекс будет состоять из двух объектов - храма (общая площадь застройки 870 кв. м) и церковной лавки (75,2 кв. м). На территории предусмотрена парковка. При строительстве планируется максимально сохранить существующие зеленые насаждения.