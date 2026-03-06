На территории больницы на ул. Баныкина в Тольятти построят храм

В Тольятти на территории больницы, расположенной на ул. Баныкина, планируется строительство храма во имя святителя Луки, архиепископа Симферопольского.
Проект приказа министерства градостроительной политики Самарской области о предоставлении земельного участка размещен на сайте администрации Тольятти.
В течение 28 дней назначены общественные обсуждения по проекту приказа. Соответствующий документ опубликован 3 марта за подписью замглавы Тольятти Григория Гильгулина.
Согласно проектной документации, храмовый комплекс будет состоять из двух объектов - храма (общая площадь застройки 870 кв. м) и церковной лавки (75,2 кв. м). На территории предусмотрена парковка. При строительстве планируется максимально сохранить существующие зеленые насаждения.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет