Строительство Строительство и недвижимость

Суд запросил позицию мэра Самары по точечной застройке около школы №168

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
К судебному разбирательству по делу о планируемом строительстве жилой высотки рядом со школой №168 на пр. Юных Пионеров привлекут мэра Самары, администрацию города и департамент управления имуществом. Они будут участвовать в процессе в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора. Такое определение вынес Арбитражный суд Самарской области.

Фото: pkk.rosreestr.ru

Суд запросил у мэра, администрации и департамента письменные позиции по делу.

Напомним, с иском в арбитраж обратилось ООО "СЗ "Спектр-Строй" Дениса Вахрамова. Компания оспаривает отказ регионального минстроя в выдаче разрешения на строительство.

В начале 2023 г. стало известно о планах совладельца АСК "Спектр недвижимости" Олега Вахрамова (Денис Вахрамов, вероятно, является его сыном) застроить участок в 3 тыс. кв. м, расположенный в квадрате улиц Металлистов, Ставропольской, Каховской и пр. Юных Пионеров. Сейчас на нем находится автостоянка.

В феврале 2023 г. прошли общественные обсуждения, на которых местные жители активно выступали против строительства. Они указывали на близость участка под застройку к школе №168, построенной еще в 1960-е, изношенность коммуникаций во всем районе, перегруженность социальной инфраструктуры и наличие и без того плотной застройки.

Несмотря на активную позицию местных жителей, выяснилось, что число проголосовавших "за" оказалось выше - 209 горожан высказались против строительства многоэтажки, а 307 поддержали проект. Однако практически все голоса "за" не имели какой-либо аргументации и содержали одну и ту же фразу: "Выражаю положительное мнение". А в числе проголосовавших за появление высотки указаны О.Г. Вахрамов, Д.О. Вахрамов и Т.А. Вахрамова.

Однако власти Самары по итогам слушаний опубликовали постановление об отказе в отклонении от разрешенных параметров строительства (застройщик просил разрешить снизить число парковочных мест до 0,5 на квартиру). Причинами отказа стали отрицательные голоса членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа Самара, а также расположение участка в территориальной зоне Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки).

ООО "СЗ "Спектр-Строй" не отказался от планов застройки и обратился в минстрой Самарской области за разрешением на строительство, однако 27 февраля 2025 г. получило отказ. В марте застройщик подал в арбитраж иск, в котором оспорил отказ министерства.

Следующее заседание по делу назначено на 27 января. Суд на нем также намерен рассмотреть заключения негосударственной экспертизы, в которых оценивалась возможность размещения на одном земельном участке трех объектов капитального строительства - жилой высотки и двух наземных автостоянок боксового типа. При этом заявление о выдаче разрешения на строительство подавалось только на жилой дом.

