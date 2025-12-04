Михаил Жуков судится за пост директора в компании-застройщике ЖК "Космолет"

Владелец ООО "Кольцо", строящего проблемный ЖК "Космолет" в Самаре, Михаил Жуков оспаривает в суде отстранение с поста директора компании. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Самарской области.

Напомним, жилой комплекс "Космолет" из трех секций высотой 32 этажа возводится на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко. Стройка находится в федеральном реестре проблемных объектов. Работы на ЖК "Космолет" несколько раз останавливались.

Строительство ЖК "Космолет" началось в 2018 года. Он позиционировался, как вторая очередь проблемного ЖК "Кольцо". С финансированием стройки возникали проблемы, и летом 2023 г. стало известно о новом инвесторе жилого комплекса, которым выступило ООО "АкваПорт". Сообщалось, что в собственность этой компании должны были перейти доли Михаила Жукова в ООО "Кольцо" (100%) и ООО "Альянс" (100%). Последнее выступает застройщиком жилого комплекса "Унисон". Средства от продажи доли в "Кольце" предполагалось вложить в достройку ЖК "Космолет".

Однако сотрудничество не сложилось и стороны вошли в затяжной конфликт, результатом которого стали очередная остановка строительства, а также признание Жукова банкротом и вынесение ему приговора за обман дольщиков.

7 ноября 2025 г. новым директором "Кольца" был назначен Александр Балашов, который также возглавляет "АкваПорт". Совладельцами последнего выступают пять физлиц, среди которых Оксана Бахмурова, Андрей Салов, Игорь Дюков, Валентин Курчаткин и Александр Головинов.

Уже 12 ноября в арбитраж поступил иск от Михаила Жукова, в котором он просит признать незаконным внесение записи о новом директоре. При этом Жуков является единственным владельцем общества. Следующее заседание по делу пройдет 9 декабря.

Отметим, что накануне стало известно о возобновлении работ на стройке ЖК "Космолет".