16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!": 5 городов, 5 тысяч участников и поиск смелых решений для новой экономики Деньги уходят с депозитов на фондовый рынок, а в 2026 году ожидается волна IPO Сжатая пружина рынка: что станет триггером для инвестиционного ускорения России ВТБ: переток средств со сберегательных в инвестиционные инструменты усилится в следующем году Сбер: жителям Самарской области стали доступны "Кадастровые работы с Домклик"

Банки Финансы

Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!": 5 городов, 5 тысяч участников и поиск смелых решений для новой экономики

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

16-й Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" завершен. В этом году он обновил формат, стартовал в Санкт-Петербурге, прошел в Екатеринбурге, Казани и Краснодаре, и завершился традиционной встречей международного уровня в столице России. За это время в работе форума приняли участие 5 тысяч частных инвесторов, бизнесменов, представителей органов власти.

Фото: предоставлено банком ВТБ

2 — 3 декабря на площадке в Центре международной торговли в Москве собралось почти 2 тысячи гостей из 30 стран мира, включая Китай, Иран, Индию, страны Аравийского полуострова, Центральной Азии, Европы, Африки.

В первый день форума участники обсудили на макроэкономической сессии глубокие структурные изменения в экономике, баланс на валютном рынке и поиск драйверов для долгосрочного роста. В дискуссии приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, основатель и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин, председатель правления компании New New Shipping Фань Юй Синь.

Главным событием первого дня форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" стало выступление Президента России Владимира Путина и ответы представителей власти на вопросы бизнеса.

Второй день на московской площадке был посвящен развитию финансового рынка и частным инвесторам, количество которых в России уже достигло 40 млн человек. На пленарной сессии участники констатировали, что экономика России перешла к более сбалансированной динамике, а финансовый рынок готов к рывку при появлении нужных триггеров.

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" представили инвестиционную стратегию на 2026 год и прогнозы по основным макроэкономическим показателям. Они отметили, что на ее формирование повлияли внешняя конъюнктура и скрытый потенциал экономики. Кроме того, "ВТБ Мои Инвестиции" и Frank RG представили исследование об отношении розничных инвесторов к фондовому рынку.

В сессиях с компаниями-эмитентами и представителями госорганов основными темами обсуждения стали лучшие инвестиционные инструменты на следующий год, управление рисками, применение ИИ на финансовом рынке и лучшие практики по управлению ликвидностью для компаний. На площадке работала Школа юного инвестора.

В работе форума в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре приняли участие свыше 3 тысяч частных инвесторов.

Медиапартнерами форума выступили ВГТРК, медиахолдинг РБК, международная телевизионная сеть RT, мультимедийный информационный центр "Известия", издательский дом "Коммерсантъ", деловое издание "Ведомости", радиостанция Business FM, информационные агентства ТАСС и РИА Новости, онлайн-СМИ "Газета.Ru".

Трансляция форума велась на сайте russiacalling.ru.

Инвестиционный форум "РОССИЯ ЗОВЕТ!" проводится с 2009 года. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4