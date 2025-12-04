В Самаре пройдет всероссийский фестиваль дизайна "Свой формат"

С 6 по 12 декабря в Самаре состоится 12-й всероссийский фестиваль дизайна "Свой формат".Тема фестиваля 2025 года — "Свой движ". Запланированы лекции, мастер-классы для детей и взрослых, открытые занятия, выставки, кинотеатр от кинофестиваля "Соль земли".

Фестиваль пройдет одновременно на двух локациях: в Центре молодежных инициатив StrelkaHall (ул. Вилоновская, 30) и в Доме архитектора (ул. Вилоновская, 10).

О создании театральных костюмов и работе с театром "Грань" расскажет Урсула Берг, художник театрального костюма, постановщик. О современных тенденциях в моде — Светлана Валиулина, практикующий дизайнер и преподаватель Дизайна одежды. Кроме того, запланирован реальный кейс про творческий путь дизайнера от Олега Федорова, главного специалиста дизайн-центра LADA.

"Дизайн-елку" построит Антон Раков, человек, создавший систему управления роботами Ларифуга и Альба Капра.

Все, что вы пропустили в мире моды за последние 25 лет, поможет наверстать Мария Казак, эксперт индустрии моды. Мастер-класс по созданию видео контента с помощью ИИ проведет ai-креатор Александр Зуев. Об айдентике в городских проектах узнаем от Александра Шуткина, архитектора и амбассадора старой Самары.

Стрит-арт откроется с новой стороны с помощью художников Vertigo и Антона Арт Абстрактова.

Подробная программа и информация о фестивале — по ссылке.

Вход свободный.